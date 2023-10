NATIONS UNIES (AP) — Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré lundi lors d’une réunion d’urgence de l’ONU « un problème immédiat ». cessez-le-feu humanitaire est devenu une question de vie ou de mort pour des millions de personnes », accusant Israël de « punition collective » des Palestiniens et de déplacement forcé de civils.

Philippe Lazzarini a averti qu’une nouvelle rupture de l’ordre civil après que les entrepôts de l’agence aient été cambriolés par des Palestiniens à la recherche de nourriture et d’autres aides « rendrait extrêmement difficile, voire impossible, la poursuite des opérations de la plus grande agence des Nations Unies à Gaza ».

Les exposés au Conseil de sécurité de Lazzarini, du chef de l’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF, et d’un haut responsable humanitaire de l’ONU ont brossé un tableau désastreux de la situation. situation humanitaire à Gaza 23 jours après les attaques surprises du Hamas le 7 octobre en Israël et son action militaire de représailles en cours visant à « anéantir » le groupe militant qui contrôle Gaza.

Selon les derniers chiffres de Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 8 300 personnes ont été tuées — 66 % d’entre eux sont des femmes et des enfants — et des dizaines de milliers de blessés, a indiqué le bureau humanitaire de l’ONU.

Selon la Directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell, ce bilan comprend plus de 3 400 enfants tués et plus de 6 300 blessés. « Cela signifie que plus de 420 enfants sont tués ou blessés chaque jour à Gaza – un nombre qui devrait ébranler chacun de nous jusqu’au plus profond de nous-mêmes », a-t-elle déclaré.

Lazzarini a déclaré : « Cela dépasse le nombre d’enfants tués chaque année dans les zones de conflit du monde depuis 2019. » Et il a souligné : « Cela ne peut pas être un « dommage collatéral ».

De nombreux intervenants lors de la réunion du conseil ont dénoncé Attaques surprises du Hamas contre Israël le 7 octobre qui a tué plus de 1 400 personnes et a demandé la libération de quelque 230 otages emmenés à Gaza par les militants. Mais pratiquement tous les orateurs ont également souligné qu’Israël est tenu, en vertu du droit humanitaire international, de protéger les civils et leurs biens essentiels à la vie, notamment les hôpitaux, les écoles et autres infrastructures – et Israël a été critiqué pour avoir coupé la nourriture, l’eau, le carburant et les médicaments vers Gaza et coupé les communications pour Gaza. plusieurs jours.

Lazzarini a dit : « la poignée de « convois » autorisés à entrer à Gaza via le terminal de Rafah depuis l’Égypte ces derniers jours « n’est rien comparé aux besoins de plus de 2 millions de personnes coincées à Gaza ».

« Le système en place pour permettre l’aide à Gaza est voué à l’échec », a-t-il déclaré, « à moins qu’il n’y ait une volonté politique pour rendre le flux de fournitures significatif, répondant aux besoins humanitaires sans précédent. »

Le commissaire général de l’agence des Nations Unies connue sous le nom d’UNRWA a déclaré qu’il n’y avait aucun endroit sûr nulle part à Gaza, avertissant que les services de base s’effondrent, que les médicaments, la nourriture, l’eau et le carburant s’épuisent et que les rues « ont commencé à déborder des eaux usées, ce qui entraînera très bientôt un risque sanitaire énorme.

L’UNICEF supervise les questions d’eau et d’assainissement pour le compte de l’ONU, et Russell a averti que « le manque d’eau potable et d’assainissement sûr est sur le point de devenir une catastrophe ».

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a exhorté le Conseil de sécurité divisé – qui a rejeté quatre résolutions qui auraient répondu aux attaques du Hamas du 7 octobre et à la guerre en cours – à se rassembler, affirmant que « la crise humanitaire à Gaza s’aggrave à cause de la crise humanitaire ». jour.”

Soulignant que tous les civils innocents doivent être protégés, elle a déclaré que le Conseil doit appeler « à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, répondre aux immenses besoins humanitaires des civils palestiniens à Gaza, affirmer le droit d’Israël à se défendre contre le terrorisme et rappeler à tous les acteurs que le droit international humanitaire doit être respecté. Elle a réitéré les appels du président Joe Biden en faveur de pauses humanitaires pour faire sortir les otages et permettre l’entrée de l’aide, ainsi que pour un passage sûr des civils.

« Cela signifie que le Hamas ne doit pas utiliser les Palestiniens comme boucliers humains – un acte d’une cruauté impensable et une violation du droit de la guerre », a déclaré l’ambassadeur américain, « et cela signifie qu’Israël doit prendre toutes les précautions possibles pour éviter de nuire aux civils ».

Signe de l’inquiétude croissante des États-Unis face à l’escalade du nombre de morts palestiniens, a déclaré Thomas-Greenfield au Conseil. Biden l’a réitéré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dimanche « que si Israël a le droit et la responsabilité de défendre ses citoyens contre le terrorisme, il doit le faire d’une manière conforme au droit international humanitaire ».

« Le fait que le Hamas opère dans et sous le couvert de zones civiles crée un fardeau supplémentaire pour Israël, mais cela ne diminue en rien sa responsabilité de faire la distinction entre les terroristes et les civils innocents », a-t-elle souligné.

Après le rejet des quatre résolutions du Conseil de sécurité composé de 15 membres – une avec le veto des États-Unis, une avec la Russie et la Chine, et deux pour n’avoir pas obtenu le minimum de neuf voix « oui » – les nations arabes se sont adressées à l’Assemblée générale de l’ONU. vendredi dernier où il n’y a pas de veto.

L’organisation mondiale, composée de 193 membres, a adopté une résolution appelant à des trêves humanitaires conduisant à la cessation des hostilités par 120 voix contre 14, avec 45 abstentions. Aujourd’hui, les 10 membres élus des 15 membres du Conseil de sécurité tentent à nouveau de négocier une résolution qui ne sera pas rejetée. Si les résolutions du Conseil sont juridiquement contraignantes, les résolutions de l’Assemblée ne le sont pas, même si elles constituent un baromètre important de l’opinion mondiale.

L’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan, a vivement critiqué l’échec du Conseil à condamner les attaques du Hamas et a demandé aux membres : « Pourquoi les besoins humanitaires des habitants de Gaza sont-ils le seul problème, le seul problème sur lequel vous vous concentrez ?

Rappelant son grand-père qui a survécu aux camps de la mort nazis mais dont sa femme et ses sept enfants ont péri dans la chambre à gaz d’Auschwitz, Erdan a déclaré au conseil qu’il porterait une étoile jaune – tout comme Hitler a fait porter son grand-père et d’autres Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale – « jusqu’à ce qu’il porte une étoile jaune ». vous condamnez les atrocités du Hamas et exigez la libération immédiate de nos otages.

L’ambassadeur a ensuite placé une grande étoile jaune à six branches représentant David disant « Plus jamais ça » sur sa veste de costume, tout comme d’autres diplomates israéliens assis derrière lui, et a déclaré : « Nous marchons avec l’étoile jaune comme symbole de fierté, un rappel que nous avons juré de riposter pour nous défendre. Plus jamais, ce n’est plus le cas maintenant.

Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien à l’ONU, a également exhorté le Conseil de sécurité à suivre l’Assemblée générale, à mettre fin à sa paralysie et à exiger « la fin de cette effusion de sang, qui constitue un affront à l’humanité, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, et un signal clair ». et un danger imminent pour la paix et la sécurité régionales et internationales.

“Sauvez ceux qui peuvent encore l’être et enterrez dignement ceux qui ont péri”, a déclaré Mansour.