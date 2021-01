Depuis que la pratique du refoulement a été adoptée par le gouvernement hongrois en 2016, plus de 50000 demandeurs d’asile ont été expulsés, la plupart étant renvoyés en Serbie, selon le Comité hongrois d’Helsinki. De nombreux demandeurs d’asile arrivent d’abord en Europe en Grèce, puis se rendent en Serbie pour essayer d’entrer en Europe occidentale via la Hongrie. Le gouvernement hongrois a déclaré que la Serbie était un pays sûr pour les demandeurs d’asile.

«Frontex a suspendu toutes ses activités opérationnelles sur le terrain en Hongrie», a déclaré l’agence dans un communiqué au New York Times. «Nos efforts communs pour protéger les frontières extérieures de l’UE ne peuvent être couronnés de succès que si nous veillons à ce que notre coopération et nos activités soient pleinement conformes aux lois de l’UE.»

L’Union européenne des 27 pays a elle-même eu du mal à développer une politique commune cohérente en matière de migration, l’une des questions les plus controversées de la politique européenne depuis la crise des réfugiés de 2015, lorsque l’arrivée de plus d’un million de réfugiés syriens fuyant la guerre chez eux a déclenché crises dans de nombreux pays de l’UE et a été utilisé comme un outil politique par l’extrême droite.

Le Premier ministre a également fait valoir que la réponse de l’Europe à la crise migratoire faisait partie d’une conspiration du milliardaire George Soros et de Bruxelles, et a laissé entendre que l’objectif était de remplacer la population chrétienne blanche de l’Europe par des musulmans.

Le gouvernement de M. Orban a érigé une clôture électrifiée en barbelés le long de la frontière méridionale de la Hongrie avec la Serbie et a poursuivi une série de politiques qui ont fait de la Hongrie une destination inhospitalière pour les demandeurs d’asile. Il s’agissait notamment de détenir des demandeurs d’asile dans des conteneurs métalliques et de les rejeter automatiquement s’ils quittaient les zones surveillées qu’ils habitaient alors que leurs demandes d’asile étaient en instance, une pratique annulée par la Haute Cour de l’UE en mai 2020.

Frontex a informé la Commission européenne mercredi après-midi qu’elle suspendait ses opérations en Hongrie, selon un porte-parole de la commission, l’exécutif du bloc. Selon la réglementation de l’UE, la décision de suspendre les opérations incombe entièrement à Frontex et peut être prise s’il y a une bonne raison de croire que des actions illégales ont lieu dans le pays membre.

L’agence basée à Varsovie est en train de déployer la première force conjointe de garde-frontières du bloc, et elle achète et loue des équipements de haute technologie, y compris des drones, qui permettent aux pays de l’UE de surveiller leurs frontières. Mais son travail actuel le plus visible consiste à exploiter un pool d’équipes de garde-frontières de tout le bloc et à les déployer sous son commandement aux frontières d’autres pays de l’UE, lorsqu’ils ont besoin d’aide.

La décision de mercredi signifie que les officiers de Frontex n’assisteront plus leurs homologues hongrois.

L’agence, qui est apparue ces dernières années comme l’une des mieux financées du bloc, elle-même fait face à une crise interne croissante, car de plus en plus de preuves montrent qu’elle a été complice de violations des droits de l’homme à grande échelle en Grèce, où l’agence maintient une forte présence.

Sa direction a fait l’objet de critiques sévères de la part des institutions du bloc et fait l’objet d’une enquête de la part de l’agence anti-fraude de l’UE, à la suite d’allégations de harcèlement, de mauvaise allocation de fonds et de faute qui ont conduit à un exode croissant de personnel.

Une enquête interne concernant la participation de l’agence aux refoulements grecs de demandeurs d’asile vers la Turquie se poursuit.

La décision de Frontex de suspendre les opérations en Hongrie n’est que la dernière d’une série d’affrontements entre l’Union européenne et M. Orban, qui a fait preuve d’une certaine prouesse en parant les efforts du bloc pour sanctionner son gouvernement pour violations de l’état de droit.