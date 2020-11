L’Agence des frontières de l’UE accusée d’avoir dissimulé le refoulement de migrants en Grèce

Dans au moins un cas, Frontex, comme on l’appelle l’agence des frontières de l’UE, est accusée d’avoir aidé à dissimuler les violations, lorsqu’un équipage a déclaré qu’il était découragé par les responsables de l’agence de rapporter qu’ils avaient vu les autorités grecques installer un bateau de migrants. à la dérive dans les eaux turques.

BRUXELLES – De plus en plus de preuves indiquent que l’agence des frontières de l’Union européenne a été complice de la pratique illégale de la Grèce de refouler des migrants vers la Turquie, selon des documents obtenus par le New York Times et des entretiens avec des responsables.

Il visait également à dissuader le type d’arrivée massive de réfugiés qui a semé des crises politiques dans toute l’Europe après 2015 et attisé les mouvements nationalistes et populistes.

Frontex est l’agence la mieux financée de l’Union européenne, avec un budget de plus de 500 millions de dollars, et déploiera bientôt les premiers officiers en uniforme de l’histoire du bloc. Il a été spécialement conçu pour aider aux opérations de sauvetage des migrants, car le fardeau du maintien de l’ordre aux frontières de l’Europe est tombé le plus lourdement sur ses États périphériques, comme la Grèce.

Ces affaires ont également mis en évidence une énigme au cœur des ambitions de l’UE de resserrer les frontières extérieures en mettant en commun les ressources et en impliquant le bloc dans le travail sensible et zélé des gardes-frontières souverains.

Mais les révélations selon lesquelles Frontex a été témoin de refoulements ont plongé l’agence dans une crise de gouvernance qui menace de briser davantage les valeurs libérales de l’Union européenne, remettant une fois de plus en question l’engagement du bloc à faire respecter ses propres lois sur les réfugiés.

Tout au long de cette année, le New York Times et d’autres ont rendu compte des opérations croissantes des garde-côtes grecs pour repousser les migrants des eaux grecques vers la Turquie, selon des informations que les autorités grecques nient constituer des violations des lois internationales.

Pourtant, Frontex n’est pas habilité à empêcher les garde-frontières nationaux de commettre des violations, et on ne sait pas comment elle peut jouer un rôle de porte-étendard des lois de l’UE lorsqu’elle informe sur les forces nationales des risques des relations de travail dont dépendent ses opérations.

Les arrivées de réfugiés dans l’Union européenne ont atteint un sommet il y a cinq ans et ont considérablement diminué depuis, mais des milliers de demandeurs d’asile, dont beaucoup fuyaient les guerres en Afghanistan et en Syrie, tentent toujours de traverser. Contrairement au passé, les Grecs et leur gouvernement sont devenus hostiles aux nouveaux arrivants, épuisés par des années au cours desquelles des demandeurs d’asile ont été embouteillés dans des camps de débordement sur les îles grecques.

Les gouvernements grec et plusieurs autres gouvernements européens sont également de plus en plus convaincus que l’agression aux frontières et les mauvaises conditions dans les camps de migrants rendront la tentative d’atteindre l’Europe moins attrayante pour les demandeurs d’asile.

Plus tôt cette année, une analyse du Times a montré que le gouvernement grec avait secrètement expulsé plus de 1000 demandeurs d’asile, souvent en les faisant naviguer jusqu’au bord des eaux territoriales grecques et en les abandonnant dans des radeaux de sauvetage gonflables fragiles en violation des lois internationales.

Les garde-côtes grecs ont secouru des milliers de demandeurs d’asile au fil des ans mais sont devenus beaucoup plus agressifs cette année, d’autant plus que la Turquie a utilisé des migrants pour provoquer la Grèce en les encourageant à traverser la frontière.

Le gouvernement grec a nié avoir fait quoi que ce soit d’illégal pour repousser les bateaux de migrants de ses eaux nationales, qualifiant les opérations de vigoureux gardes-frontières. Mais M. Knaus a déclaré que «les dénégations ne sont pas graves» et que les pratiques se déroulent effectivement en plein air – sous les yeux des patrouilles aux frontières de l’UE.

Les documents obtenus par The Times décrivent, en langue vernaculaire de la Garde côtière jonchée d’acronymes, de codes, d’horodatages et de coordonnées, un ping-pong apparemment incessant de canots de migrants entre les eaux grecques et turques, avec des équipages de Frontex sur des navires ou des aéronefs en statut d’observateur.