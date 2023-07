Une campagne touristique pour les Philippines s’est retournée contre lui après que les créateurs d’une vidéo faisant la promotion de la nation de l’archipel en tant que destination de vacances ont déclaré qu’elle avait utilisé des images d’archives d’autres pays.

L’agence de publicité DDB Philippines s’est excusée dimanche pour les images « très inappropriées », qui comprenaient des rizières en terrasses en Indonésie et des dunes de sable au Brésil.

L’agence était derrière la vidéo pour les 900 000 $ du gouvernement Campagne touristique « Aimez les Philippines »lancé le 27 juin.

Le ministère du Tourisme a déclaré la veille qu’il enquêtait sur des allégations selon lesquelles la vidéo de DDB incluait des « plans non originaux », et la vidéo a ensuite été supprimée de sa page Facebook.

Le tourisme est une industrie clé aux Philippines, qui possède des sites de plongée immaculés et des plages de sable blanc, mais les arrivées sont inférieures à celles de ses voisins en raison de la médiocrité des infrastructures et des coûts élevés.

Une année de Marcos Jr : comment le fils d’un dictateur a changé les Philippines En savoir plus

Il y avait 2,7 millions de touristes entrants aux Philippines l’année dernière, en baisse de 68% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie en 2019, selon les données de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies.

Des questions ont émergé après que le célèbre blogueur philippin Sass Rogando Sasot a publié sur Facebook que plusieurs images de la vidéo de la campagne provenaient d’autres pays.

L’analyse de l’équipe Fact Check de l’Agence France-Presse a confirmé que la vidéo montrait des endroits au Brésil, en Indonésie, en Suisse et aux Émirats arabes unis.

DDB s’est excusé dimanche d’avoir utilisé des « images d’archives étrangères », les décrivant comme un « malheureux oubli de la part de notre agence ».

« Les processus de sélection et d’approbation appropriés auraient dû être strictement suivis », a déclaré DDB dans un communiqué. « L’utilisation de séquences d’archives étrangères dans une campagne faisant la promotion des Philippines est hautement inappropriée et contraire à l’avis du DOT. [Department of Tourism’s] objectifs. »

La vidéo a été produite à ses propres frais, a déclaré DDB.

Le ministère du Tourisme a déclaré dans son communiqué qu’il avait « demandé à plusieurs reprises la confirmation de DDB sur l’originalité et la propriété de tous les documents contenus dans les AVP (présentations audiovisuelles) et les visuels clés présentés au département ».

« Dans toutes ces occasions, DDB a assuré à plusieurs reprises au DOT que l’originalité et la propriété de tous les documents étaient en ordre », a déclaré le ministère.

Certaines des images utilisées dans la vidéo promotionnelle peuvent être trouvées sur les sites Web des fournisseurs de séquences d’archives.

Par exemple, des images de rizières en terrasses se trouvent sur Pond5, qui a identifié l’emplacement comme Ubud sur l’île touristique indonésienne de Bali.

Videvo a le même plan aérien de dunes de sable que celui utilisé dans la publicité philippine, mais dit que l’emplacement était Cumbuco dans le nord-est du Brésil.

D’autres images montrent un pêcheur jetant un filet tout en portant un chapeau qui n’est généralement pas porté aux Philippines et une personne conduisant un buggy sur des dunes de sable aux Émirats arabes unis.

Une porte-parole du ministère du Tourisme n’a pas répondu aux demandes de commentaires dimanche.

La ministre du Tourisme, Christina Frasco, a déclaré aux médias locaux la semaine dernière que la nouvelle campagne de branding avait coûté 49 millions de pesos (près de 900 000 dollars).

Frasco a déclaré que le ministère avait mené une enquête mondiale qui avait révélé qu’à l’ère post-pandémique, les touristes souhaitaient « des interactions authentiques avec les communautés ».

Le nouveau slogan a remplacé « C’est plus amusant aux Philippines ».