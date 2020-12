Avec seulement 10 buts lors de leurs 11 premiers matchs de Premier League, il est clair où l’équipe de Mikel Arteta doit s’améliorer … et rapidement.

Aucun camp en dehors des trois derniers n’a marqué moins que les Gunners, tandis que le total de leurs chances créé est au bas de tout le haut vol.

Arsenal affrontera Dundalk en Ligue Europa, avant que le calendrier national chargé ne démarre vraiment, avec six matchs avant la fin du mois de décembre.

Cela pourrait s’avérer être une étape cruciale pour Arteta, qui se tournera déjà vers la fenêtre de transfert de janvier pour ajouter de nouveaux renforts attaquants.

Un joueur qui a été lié à un déménagement dans le nord de Londres est le milieu offensif de Norwich City Emi Buendia.

Le joueur de 23 ans a été l’une des rares étincelles brillantes pour les Canaries la saison dernière, réalisant un certain nombre de performances impressionnantes, malgré la relégation.

Buendia a déjà trois buts et cinq passes décisives cette saison et les fans d’Arsenal pensent qu’il pourrait être l’homme pour enfin lier leur milieu de terrain et attaquer ensemble.

Et l’intérêt semble être réciproque, du moins de la part du représentant du joueur. Dans une capture d’écran qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, l’agence qui travaille avec Buendia, 22 Sport Management, a répondu à un message « priant » qu’il puisse terminer un déménagement.