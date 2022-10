L’agence déclare que les membres du BTS serviront dans l’armée sud-coréenne – Kelowna Capital News

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les membres du groupe de K-pop BTS rempliront leurs fonctions militaires obligatoires en vertu de la loi sud-coréenne, a déclaré lundi leur société de gestion, mettant ainsi fin à un débat sur la question de savoir s’ils devraient bénéficier d’exemptions en raison de leurs réalisations artistiques.

Big Hit Music a déclaré que le membre le plus âgé du groupe, Jin, révoquerait sa demande de retarder sa conscription à la fin du mois et entreprendrait les démarches nécessaires. Les six autres membres du BTS prévoient également de servir dans l’armée et “ont hâte de se réunir à nouveau en tant que groupe vers 2025 après leur engagement de service”, a déclaré la société dans un communiqué. déclaration.

Aucune autre information sur le moment de leur service n’a été donnée. Les membres du groupe se sont produits ensemble à Busan ce week-end pour soutenir la candidature EXPO de la ville, qui sera leur dernier concert en tant que groupe jusqu’à ce qu’ils aient fini de servir dans l’armée, selon leur label.

Hybe Corp., la société mère de Big Hit, a déclaré dans un e-mail à l’Associated Press que chaque membre du groupe se concentrera pour le moment sur des activités individuelles prévues autour de leurs plans de service militaire.

Dans une lettre aux actionnaires, le PDG de Hybe, Park Jiwon, a minimisé les préoccupations financières liées à l’interruption de BTS, affirmant qu’il avait une gamme d’artistes suffisamment large, y compris d’autres groupes populaires de K-pop tels que Le Sserafim et NewJeans et les artistes occidentaux Justin Bieber et Ariana Grande. .

“Nous avons toujours été conscients de l’éventualité d’un service militaire obligatoire, et nous nous préparons depuis longtemps pour être prêts pour ce moment”, a écrit Park. “À court terme, des activités individuelles pour plusieurs des membres sont prévues dans la première moitié de 2023, et nous avons sécurisé du contenu à l’avance, ce qui permettra à BTS de poursuivre son engagement avec les fans dans un avenir prévisible.”

L’annonce est intervenue après que Lee Ki Sik, commissaire de l’Administration de la main-d’œuvre militaire, a déclaré aux législateurs ce mois-ci qu’il serait “souhaitable” que les membres du BTS remplissent leurs fonctions militaires pour garantir l’équité dans le service militaire du pays.

Après leur enrôlement, Jin et d’autres membres du BTS recevront cinq semaines d’entraînement au combat avant d’être affectés à des unités et à des tâches spécifiques, selon des responsables de l’Administration du personnel militaire, qui ont souligné que les chanteurs suivraient le même processus que les autres hommes sud-coréens.

Alors que l’armée sud-coréenne avait pendant des années affecté des artistes enrôlés à des tâches liées à la production de matériel radio et télévisé faisant la promotion de l’armée, le système de «soldat du divertissement» a été retiré en 2013 à la suite de plaintes pour équité.

Le ministre de la Défense Lee Jong-sup a déclaré en août que si les membres du BTS rejoignaient l’armée, ils seraient probablement autorisés à continuer à pratiquer et à se joindre au groupe pour des tournées à l’étranger.

La question de savoir si les membres du BTS devaient servir dans l’armée avait été une question vivement débattue en Corée du Sud alors que Jin risquait de s’enrôler au début de l’année prochaine. Jin aura 30 ans en décembre, l’âge auquel les hommes ne peuvent plus retarder l’enrôlement. Les autres membres ont actuellement entre 25 et 29 ans, Suga ayant 30 ans en mars.

En vertu de la loi sud-coréenne, la plupart des hommes valides sont tenus d’effectuer 18 à 21 mois de service militaire, mais des exemptions spéciales ont été accordées aux athlètes et artistes qui excellent dans certaines compétitions internationales liées au prestige national.

Le groupe – ses autres membres étant J-Hope, RM, Jungkook, V et Jimin – a été lancé en 2013 et compte une légion de supporters mondiaux qui se font appeler «l’armée».

Après avoir construit un énorme public en Asie, BTS a élargi sa popularité en Occident avec son mégahit de 2020 “Dynamite”, la première chanson entièrement en anglais du groupe qui en a fait le premier groupe de K-pop à figurer en tête du Billboard’s Hot 100. Le groupe s’est produit dans des arènes à guichets fermés à travers le monde et a même été invité à prendre la parole lors de réunions des Nations Unies.

Étant donné que le projet de Corée du Sud interrompt les jeunes hommes dans leur carrière professionnelle ou leurs études, l’évitement des devoirs militaires ou la création d’exemptions est une question très sensible. Les sondages d’opinion de ces dernières semaines ont montré que le public était divisé sur la question de savoir si les membres du BTS devaient servir dans l’armée.

Kim Tong-hyung, Associated Press