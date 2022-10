L’agence de transport de Londres critiquée pour avoir adopté la «culture éveillée» en interdisant des mots tels que «accident», «vélos»

Transport for London, une agence gouvernementale britannique en charge des systèmes de transport de la ville, est critiquée pour avoir adopté la “culture éveillée” après avoir déployé de nouvelles directives pour le personnel qui interdisent des mots tels que “après la Seconde Guerre mondiale” et “accident”.

“Ce guide explique quand et comment utiliser les abréviations, la ponctuation, les chiffres, l’image de marque et les termes liés à l’égalité et à l’inclusion. Il indique quels mots doivent être favorisés ou évités, ainsi que quand utiliser des majuscules ou des minuscules”, indique le site Web de TfL. .

Le guide se concentre principalement sur l’utilisation des abréviations, de la ponctuation et des guides de style pour les membres du personnel, mais contient également une poignée d’autres mots avec un avertissement indiquant “ne pas utiliser”.

La liste massive indique que “employés” doit être utilisé au lieu de “personnel” ; “Community, Safety, Enforcement and Policy” au lieu de “Transport Policing and Enforcement Directorate” ; “collision” au lieu d'”accident” ; et “homme gay” ou “lesbienne” au lieu de “homosexuel”.

L’ANCIEN CONSEILLER DE BORIS JOHNSON DIT QUE LE PREMIER MINISTRE S’EST “RÉVEILLÉ” ET “A OUBLIÉ QU’IL EST UN CONSERVATEUR”

Le guide a déclenché une tempête de critiques sur la “culture éveillée” sévissant en Angleterre.

“C’est ridicule. TfL devrait se concentrer sur la fourniture du meilleur réseau possible, sans vouloir être offensé tout le temps”, a déclaré le député conservateur Nigel Mills au Sun. “La culture éveillée dans ce pays est hors de contrôle.”

Le directeur du Margaret Thatcher Center for Freedom de la Heritage Foundation, Nile Gardiner, a déclaré à Fox News Digital que le “wokisme” omniprésent dans le pays est une “idéologie destructrice infâme”.

“C’est tout simplement ridicule la montée du wokisme au Royaume-Uni. C’est une idéologie destructrice infâme avancée par l’extrême gauche mais adoptée par un grand nombre d’institutions britanniques. Et elle n’a pas sa place dans la société britannique. Elle divise énormément et fondamentalement anti-britannique », a-t-il déclaré.

Transport for London est responsable des taxis, des bus et des systèmes ferroviaires de la ville, tels que le métro de Londres.

Le guide indique même dans une section concernant la “Guerre(s)”, que les employés doivent éviter “de se référer aux conflits par leur nom si possible – par exemple, utilisez “fin des années 1940” au lieu de “après la Seconde Guerre mondiale””.

TUCKER CARLSON RIPS ‘WOKE’ TENTATIVES DE BLANCHIR L’HISTOIRE DE L’OUEST: ‘ALL IN ON THE CHINESE EMPIRE’

Les mots « bicyclettes » ou « vélos » ne devraient également plus être utilisés et devraient être remplacés par un mot « plus inclusif » : « cycles ».

Sous une « section sur le handicap », le guide note que les employés doivent « utiliser un langage positif sur le handicap, en évitant les termes obsolètes qui stéréotypent ou stigmatisent ».

“N’utilisez pas ‘handicapé’ ou ‘en fauteuil roulant’ et évitez de faire référence aux personnes comme des noms (par exemple, ‘les handicapés’) ou comme souffrant ou affligé par une condition.”

Gardiner a ajouté dans un commentaire à Fox News qu’il pensait que la culture éveillée au Royaume-Uni était une exportation des États-Unis.

“Le wokisme a été en grande partie une exportation américaine vers la Grande-Bretagne, et il vient d’être défendu par l’extrême gauche américaine pendant de très nombreuses décennies, et il s’est maintenant infiltré dans la société britannique”, a déclaré Gardiner.

“Je pense qu’il est très significatif que la gauche éveillée américaine déteste ce que la Grande-Bretagne représente en termes d’histoire et de traditions, la monarchie britannique. La société conservatrice britannique est un anathème pour les travailleurs américains et il est très triste de voir les institutions britanniques céder à la dogme marxiste d’extrême gauche qui a explosé outre-Atlantique”, a-t-il ajouté.

LA FOULE ROYAUME-UNI DÉMIRE LA STATUE DU MARCHAND D’ESCLAVES DU 17E SIÈCLE EDWARD COLSTON ET LA JETER DANS LE PORT

Le département gouvernemental a été critiqué l’année dernière lorsqu’il a publié un guide différent disant que les termes botaniques “invasifs” et “natifs” étaient offensants.

“Le fait que l’engouement actuel pour blâmer le colonialisme ou l’esclavage pour presque tout a maintenant atteint nos usines est une mesure de l’absurdité des choses”, a déclaré à l’époque Zareer Masani, un historien du passé colonial britannique, selon le Telegram. .

STATUE ROYAUME-UNI RENVERSÉE DU COMMERÇANT D’ESCLAVE REMPLACÉE TRANQUILLEMENT PAR LA SCULPTURE D’UN MANIFESTANT DE LA VIE NOIRE

“Des organisations comme TfL doivent maîtriser et se concentrer sur les services qu’elles sont censées fournir”, a-t-il ajouté.

TfL n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital mardi sur les critiques et le guide.

Cependant, un porte-parole de TfL a déclaré au Telegram : “De nombreux termes du guide sont ainsi depuis plus d’une décennie et sont conformes à l’industrie des transports au sens large.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Nous fournissons des conseils éditoriaux, développés avec des groupes de parties prenantes clés, afin que les informations client utilisent un langage cohérent pour s’assurer qu’elles sont facilement comprises”, a ajouté le porte-parole.