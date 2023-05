L’agence de sécurité israélienne défend l’utilisation d’un outil qui a envoyé des messages de menace aux manifestants palestiniens en 2021

L’agence israélienne de sécurité intérieure Shin Bet défend son utilisation d’un outil de surveillance sophistiqué qui a été utilisé pour envoyer des SMS menaçants aux manifestants palestiniens lors des troubles sur le lieu saint le plus sensible de Jérusalem il y a deux ans.

Un important groupe de défense des droits civiques a demandé à la Cour suprême d’Israël de mettre fin à cette pratique, affirmant que les messages menaçants dépassaient les autorités du Shin Bet. Il a également noté que les messages avaient été envoyés par erreur à des personnes non impliquées dans les troubles.

Dans une soumission du 4 mai, le Shin Bet a demandé au tribunal de rejeter l’affaire. Il a déclaré que la technologie de suivi était un outil légitime dans le cadre de son autorité.

Il a décrit les messages ratés comme une erreur isolée, a déclaré avoir identifié « plusieurs défauts spécifiques dans la manière d’envoyer les messages » et a mis à jour ses directives pour éviter des erreurs similaires à l’avenir.

Il a décrit l’outil comme « proportionné, équilibré et des plus raisonnables ».

Les messages ont été envoyés à des centaines de Palestiniens en mai 2021 au plus fort de l’une des périodes les plus agitées de la ville ces dernières années. À l’époque, des manifestants palestiniens affrontaient la police israélienne à la mosquée Al Aqsa dans une violence qui a contribué à alimenter une guerre de 11 jours entre Israël et le groupe militant du Hamas dans la bande de Gaza.

À l’aide de la technologie de suivi des téléphones portables, le Shin Bet a envoyé un SMS aux personnes qu’il croyait impliquées dans les affrontements et leur a dit « nous vous tiendrons responsables » des actes de violence.

Les récipiendaires comprenaient à la fois des résidents palestiniens de Jérusalem-Est, qui détiennent des droits de résidence israéliens, ainsi que des citoyens palestiniens d’Israël. Alors que certains destinataires avaient participé aux affrontements, d’autres, notamment des personnes qui vivaient, travaillaient ou priaient dans la région, ont reçu le message par erreur et se sont dits surpris ou effrayés. Les Israéliens juifs de la région ne sont pas connus pour avoir reçu le message.

L’Association pour les droits civils en Israël a averti que de tels messages de masse pourraient avoir un « effet dissuasif » sur la minorité palestinienne d’Israël et a déclaré que le Shin Bet devrait enquêter correctement sur toute personne soupçonnée d’avoir enfreint la loi.

Deux des avocats du groupe, Gil Gan-Mor et Gadeer Nicola, ont publié une déclaration commune accusant le Shin Bet d’utiliser des « outils de surveillance intrusifs » pour intimider les citoyens et faire comprendre qu’ils sont sous surveillance.

« Envoyer un SMS menaçant à un citoyen n’est pas une option dans un pays démocratique », ont-ils déclaré.