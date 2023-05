L’agence de sécurité israélienne défend l’utilisation de messages menaçants

Un important groupe de défense des droits civiques a demandé à la Cour suprême d’Israël de mettre fin à cette pratique, affirmant que les messages menaçants dépassaient les autorités du Shin Bet. Il a également noté que les messages avaient été envoyés par erreur à des personnes non impliquées dans les troubles.

JÉRUSALEM – L’agence de sécurité intérieure israélienne Shin Bet défend son utilisation d’un outil de surveillance sophistiqué qui a été utilisé pour envoyer des SMS menaçants aux manifestants palestiniens lors des troubles sur le lieu saint le plus sensible de Jérusalem il y a deux ans.

Il a décrit les messages ratés comme une erreur isolée, a déclaré avoir identifié « plusieurs défauts spécifiques dans la manière d’envoyer les messages » et a mis à jour ses directives pour éviter des erreurs similaires à l’avenir.

Il a décrit l’outil comme « proportionné, équilibré et des plus raisonnables ».

Les messages ont été envoyés à des centaines de Palestiniens en mai 2021 au plus fort de l’une des périodes les plus agitées de la ville ces dernières années. À l’époque, des manifestants palestiniens affrontaient la police israélienne à la mosquée Al Aqsa dans une violence qui a contribué à alimenter une guerre de 11 jours entre Israël et le groupe militant du Hamas dans la bande de Gaza.