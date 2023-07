L’agence de santé publique enquête après qu’un passager d’Air France se soit assis dans une zone imbibée de sang lors d’un vol vers Toronto

L’agence de santé publique du Canada enquête après qu’un passager d’un vol Air France de Paris à Toronto a déclaré qu’il s’était assis au milieu des restes non nettoyés de l’hémorragie d’un passager précédent.

L’Agence de la santé publique du Canada a déclaré qu’elle était au courant de ce qui s’était passé lors du vol du 30 juin et a cité son mandat de s’assurer que tout ce qui est introduit dans le pays par un moyen de transport ne menace pas la santé publique.

« Des millions de voyageurs voyagent vers, depuis et à l’intérieur du Canada chaque année. Étant donné les quartiers proches que les voyageurs partagent pendant de longues périodes, les pratiques d’assainissement de l’environnement sont particulièrement importantes pour réduire le risque de propagation de maladies transmissibles », a écrit l’agence dans un communiqué.

Le passager Habib Battah a déclaré qu’il voyageait avec sa femme et ses deux chats sur le vol de huit heures à destination de Toronto lorsqu’il a remarqué une forte odeur de fumier et une grande tache sur le sol devant son siège.

Pensant initialement que l’odeur provenait de ses chats, qui étaient dans des cages de transport, il s’est levé de son siège central et s’est mis à quatre pattes pour vérifier, a-t-il dit. Il s’est rendu compte que l’un des porte-bébés était mouillé et a remarqué une grosse tache sur le tapis.

Battah a alerté le personnel de cabine et a déclaré qu’il avait reçu des produits de nettoyage. Après avoir essuyé le sol sous son siège, le tissu est ressorti « rouge sang », a-t-il déclaré. « Tout cela avait du sens pour moi parce que je sais que l’odeur du sang sent presque comme les matières fécales quand il est pourri », a-t-il déclaré.

Battah a déclaré que l’équipage de cabine lui avait dit plus tard que quelqu’un avait subi une hémorragie dans son siège lors d’un vol précédent et qu’il ne pouvait pas changer de siège car le vol était plein – à la place, ils lui ont donné des gants en latex et plus de lingettes humides.

« Mon instinct était que je ne peux pas m’asseoir avec ça. Je ne peux pas sentir ça. Je dois l’enlever et personne ne m’aidait à le faire. Alors, je l’ai fait moi-même », a-t-il dit, ajoutant que le sang de le sol a également touché ses chaussures. Plus tard dans le vol, le personnel de cabine lui a donné des couvertures à placer entre ses cages de transport et le sol taché de sang, a-t-il déclaré.

« Le sang à cet étage, c’était comme un film d’horreur », a déclaré Battah, un journaliste précédemment basé à Beyrouth. Battah a déclaré que trois jours après son vol, Air France lui avait téléphoné et lui avait fait savoir que le sang était mélangé à des matières fécales.

« Je pense vraiment qu’il y a un sérieux problème avec l’hygiène des avions et il n’y a aucune surveillance à ce sujet, semble-t-il », a déclaré Battah.

Le siège aurait dû être déclaré biorisque : professeur

L’Agence de la santé publique du Canada a déclaré que les fluides corporels comme le sang et la diarrhée peuvent contenir des micro-organismes qui causent des maladies et que tout ce qui entre en contact avec eux « doit toujours être considéré comme contaminé et doit être manipulé avec soin afin que les maladies ne se propagent pas d’une personne à un autre. »

John Gradek, chargé de cours à l’Université McGill qui enseigne la gestion de l’aviation, a déclaré que les normes varient d’une compagnie aérienne à l’autre en ce qui concerne les niveaux acceptables de propreté.

Gradek suppose qu’une conversation entre les agents de bord et l’équipage a eu lieu après la découverte de Battah avant qu’il ne soit décidé par le commandant de bord et l’équipage qu’aucune urgence ne devait être déclarée qui nécessiterait que l’avion soit détourné pour gérer la situation.

« Lorsque vous identifiez un problème de risque biologique dans un avion, c’est la réaction du transporteur qui est importante », a déclaré Gradek.

« S’il y a quelqu’un qui a raté la cible sur celui-ci, c’est vraiment Air France qui n’a pas déclaré la zone des sièges comme un danger biologique. »

Air France n’a pas répondu à une demande de commentaire de La Presse canadienne.

La compagnie aérienne a déclaré à CNN dans une déclaration écrite qu’un passager sur un vol le 29 juin de Paris à Boston avait été malade, qu’un « nettoyage complet » de la zone avait été demandé et que la rangée de sièges avait été rendue indisponible sur le vol de retour. de Boston à Paris.

Battah a déclaré qu’Air France lui avait initialement offert une compensation de 500 dollars, qui, selon lui, couvrait environ 20% du coût initial du vol. Il a dit avoir refusé et attend que la compagnie aérienne lui fasse une meilleure offre d’indemnisation.

« C’était un vol horrible et c’était un vol traumatisant », a déclaré Battah. « Ils auraient dû me payer pour être sur ce vol, honnêtement, pour m’asseoir dans le sang – pas moi pour les payer. »