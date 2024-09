L’agence de renseignement chinoise met en garde les jeunes contre la tentation de tomber amoureux de leur apparence — RT World News

Les partenaires attractifs pourraient être des pièges visant à attirer les jeunes vers l’espionnage, prévient le ministère de la Sécurité d’État

Le ministère chinois de la Sécurité d’État (MSS), la principale agence du pays chargée du renseignement étranger et du contre-espionnage, a émis un avertissement aux jeunes : « de beaux garçons et de jolies filles » Les personnes qu’ils rencontrent pourraient être des pièges visant à les inciter à espionner pour le compte de pays étrangers.

L’agence a publié cet avertissement sur son compte officiel WeChat mercredi et l’a adressé aux jeunes étudiants, en particulier à ceux qui ont accès à des informations hautement sensibles ou confidentielles ou à des données de recherche classifiées. Le ministère les a avertis de ne pas se laisser séduire par la beauté, qui pourrait être un piège tendu par « agences de renseignement d’espionnage étrangères ». Elle a affirmé que ces entités ciblent souvent les jeunes étudiants chinois, « se faisant passer pour des amis proches et des confidents » qui essaient de « gagner, attirer et contraindre » les dans un faux « piège d’amour »

Le ministère a également affirmé que certaines agences de renseignement étrangères « fournir des emplois à temps partiel bien rémunérés » pour les étudiants, utilisant souvent un langage vague pour aller à la pêche aux informations au nom d’études de marché ou d’échanges universitaires. Dans ces cas, les agents sont généralement déguisés en universitaires, chercheurs ou consultants, a averti le ministère, qui « exploiter la curiosité et la volonté des jeunes d’essayer de nouvelles choses. »















Le ministère n’a pas fourni les noms spécifiques des agences étrangères qui ont ciblé les étudiants de la manière mentionnée ci-dessus, mais la Chine est connue pour échanger des accusations d’espionnage avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

Le dernier avertissement du ministère intervient après un scandale à New York, où l’ancienne directrice adjointe de cabinet de la gouverneure Kathy Hochul, Linda Sun, a été accusée d’avoir agi en tant qu’agent secret du gouvernement chinois. En juin dernier, Pékin a annoncé avoir arrêté deux de ses propres ressortissants soupçonnés d’avoir aidé le service de renseignement extérieur britannique MI6.

Le compte de l’agence a été mis en ligne en août dernier, suite à l’élargissement de la loi chinoise sur le contre-espionnage. Elle a donné aux autorités du pays des pouvoirs plus étendus pour débusquer les espions. Le ministère a depuis publié de nombreux avertissements similaires à celui de mercredi, visant à populariser les mesures de contre-espionnage auprès de l’opinion publique chinoise.