L’agence de recrutement d’infirmières ShiftMed gagne 200 millions de dollars

ShiftMed, basé en Virginie, qui relie les infirmières aux quarts de travail disponibles dans les établissements de santé, a obtenu 200 millions de dollars lors d’un cycle de financement dirigé par Panoramic Ventures avec la participation d’Audacious Capital et de Blue Heron Capital.

ShiftMed relie les infirmières aux établissements de santé à la recherche de personnel supplémentaire via sa plateforme de gestion du lieu de travail. Les infirmières sont considérées comme des employés W-2 de ShiftMed, peuvent choisir quand et où elles travaillent et se voient proposer des trajets Uber Health si une aide au transport est nécessaire.

À QUOI ÇA SERT

Le nouvel investissement aidera la société à étendre ses offres à l’échelle nationale et dans d’autres segments du marché des soins de santé.

“Les prestataires de soins de santé continuent de lutter pour accéder aux travailleurs qualifiés alors que les besoins et le volume des patients continuent d’augmenter”, a déclaré Todd Walrath, PDG de ShiftMed, dans un communiqué. “ShiftMed est bien placé pour fournir aux systèmes de santé une solution W-2 conforme à la réglementation qui tire parti des ressources locales et à temps partiel.”

APERÇU DU MARCHÉ

Les pénuries de personnel sont devenues un problème important pour le secteur de la santé depuis que la pandémie a frappé, et des études ont montré que le manque de personnel pourrait affecter négativement les résultats des patients.

Plusieurs entreprises qui cherchent à améliorer la disponibilité des infirmières ont obtenu des fonds substantiels au cours des dernières années. En 2021, ShiftMed a reçu 45 millions de dollars de financement.

Le mois dernier, ShiftKey, basée à Dallas, une startup qui permet aux infirmières, aux infirmières auxiliaires certifiées et à d’autres travailleurs de la santé de rechercher et d’enchérir sur des quarts de travail journaliers dans leur région, a levé 300 millions de dollars.

Le marché de la dotation en personnel infirmier Incredible Health, qui utilise un algorithme propriétaire pour faire correspondre les infirmières et les hôpitaux à des fins d’embauche, a soulevé 80 millions de dollars en financement de série B en août, environ trois ans après avoir marqué 15 millions de dollars en financement de série A.

D’autres entreprises de l’espace incluent le marché du personnel de santé Clipboard Health, plateforme de recrutement d’infirmières IntelyCare et Nomad Health, qui propose un portail d’emploi en ligne pour les travailleurs de la santé temporaires.