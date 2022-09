L’agence de musique Summerland remporte les prix CCMA – Kelowna Capital News

Pour la troisième année consécutive, l’agence Sakamoto a été nommée agence de réservation de l’année par la Canadian Country Music Association.

De plus, Paul Biro de Summerland, président et partenaire opérationnel de l’agence, a reçu son quatrième prix pour Ron Sakamoto Talent Buyer or Promoter of the Year.

Biro, qui travaille dans l’industrie de la musique depuis 30 ans, est responsable de la gestion d’entreprise, des tournées et du développement des artistes et a joué un rôle majeur dans l’orientation des groupes et des artistes émergents, tout en continuant à réserver une liste d’artistes établis et émergents et d’émissions spécialisées. .

“Je suis fier de la croissance que nous constatons en tant qu’entreprise”, a déclaré Biro, ajoutant que l’agence a constaté une augmentation notable du nombre de spectacles réservés cette année.

«Nous avons conservé tout notre personnel pendant la pandémie, ajouté deux autres employés à temps plein et la liste de nos agences est passée de huit artistes à 30. Nous avons délibérément rendu la liste diversifiée et inclusive conformément à nos valeurs», a-t-il déclaré. “Notre croissance est due à notre incroyable équipe qui partage une passion pour les artistes et la musique ainsi que notre proposition de valeur et notre mission de faire des affaires d’une manière respectueuse de toutes les parties.”

La société a ajouté des partenaires capitaux Red Boot Entertainment Group, dirigé par l’entrepreneur Ken Wagner. Ce nouveau partenariat comprend l’activité de tournée de Sakamoto avec Ron Sakamoto et Geoff Tanizawa et il y a plus d’activité et de croissance dans les tournées d’arènes et de théâtre prévues pour 2023.

L’agence a également lancé Sakamoto Music, une filiale de label distribuée par Warner Music Canada et dirigée par Biro et Joelle May, directrice des promotions et des services aux artistes.

Sakamoto Music a signé Chris Buck (groupe) et Aaron Goodvin sur le label jusqu’à présent et est ravi d’élargir la liste jusqu’en 2023.

