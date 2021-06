L’agence de l’ONU retire son directeur de Gaza après des menaces

Israël a effectué des centaines de frappes aériennes sur Gaza pendant la guerre de 11 jours, au cours de laquelle le Hamas et d’autres groupes militants ont tiré plus de 4 000 roquettes sur Israël. Au moins 254 personnes ont été tuées à Gaza, dont 67 enfants et 39 femmes. selon le ministère de la Santé de Gaza. Le Hamas a reconnu la mort de 80 militants. Douze civils, dont deux enfants, ont été tués en Israël, ainsi qu’un soldat.