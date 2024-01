L’agence de l’ONU licencie des travailleurs accusés d’avoir participé à l’attaque du Hamas le 7 octobre

Les États-Unis sont le plus grand donateur de l’UNRWA ; Le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié la mission de l’agence d’« essentielle ». Toute suspension de l’aide américaine, même temporaire, pourrait affaiblir la capacité de l’agence à répondre à ce que les travailleurs humanitaires ont décrit comme un besoin humanitaire urgent. Plus de 93 pour cent de la population est confrontée à des « niveaux de famine de crise » et 1,9 million de personnes ont cherché refuge dans les abris de l’UNRWA.

« Ces allégations choquantes surviennent alors que plus de 2 millions de personnes à Gaza dépendent de l’aide vitale que l’Agence leur fournit depuis le début de la guerre », a déclaré Lazzarini. « Quiconque trahit les valeurs fondamentales des Nations Unies trahit également ceux que nous servons à Gaza, dans la région et ailleurs dans le monde. »

L’agence a rendu publiques ces allégations, le licenciement de ses employés et l’enquête quelques heures après que la Cour internationale de Justice a ordonné à Israël de faire davantage pour empêcher la mort de civils à Gaza et d’autoriser davantage d’aide dans l’enclave assiégée.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré que les États-Unis étaient « extrêmement troublés » par ces allégations et qu’il saluait l’enquête. « Les États-Unis ont contacté le gouvernement israélien pour obtenir plus d’informations sur ces allégations, et nous en avons informé les membres du Congrès », a déclaré le porte-parole Matt Miller dans un communiqué. « Nous resterons en contact étroit avec les Nations Unies et le gouvernement israélien à ce sujet. »