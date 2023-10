Une agence des Nations Unies a déclaré dimanche dans un communiqué qu’elle craignait que l’ordre civil ne commence à s’effondrer à Gaza, où des millions de personnes sont confrontées à une pénurie de nourriture et de médicaments en raison de la guerre entre Israël et le Hamas.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), créé en 1949, a déclaré que des milliers de personnes avaient pénétré par effraction dans plusieurs de ses entrepôts et centres de distribution à l’extrémité sud de la bande de Gaza, emportant de la farine de blé et des produits d’hygiène. et des articles de survie de base.

“C’est un signe inquiétant que l’ordre civil commence à s’effondrer après trois semaines de guerre et un siège strict de Gaza”, a déclaré l’UNRWA dans le communiqué.

« Les gens sont effrayés, frustrés et désespérés. Les tensions et la peur sont aggravées par les coupures des lignes téléphoniques et de communication Internet », a déclaré le directeur des affaires de l’UNRWA dans la bande de Gaza, Thomas White. communiqué publié dimanche. « Ils se sentent seuls, coupés de leurs familles à Gaza et dans le reste du monde. »

Israël a lourdement bombardé Gaza en réponse à une attaque contre Israël le 7 octobre par le Hamas, qui contrôle le territoire. Les opérations terrestres menées par Israël à Gaza se sont intensifiées au cours du week-end.

Israël a averti la population de Gaza de se déplacer vers le sud alors qu’il se préparait à une invasion terrestre.

White a déclaré que le déplacement massif des habitants de la partie nord de la bande de Gaza a déjà créé un lourd fardeau pour les communautés locales, soulignant que certaines familles doivent désormais loger jusqu’à 50 proches dans un seul foyer.

L’ONU a eu du mal à faire venir des camions de secours pour la population de Gaza au milieu de la guerre. White a déclaré que l’agence n’était pas en mesure de communiquer avec différentes parties pour coordonner le passage d’un convoi en raison de pannes de communication dans la région.

« Le système actuel de convois est voué à l’échec. Très peu de camions, des processus lents, des inspections strictes, des fournitures qui ne correspondent pas aux exigences de l’UNRWA et des autres organisations humanitaires, et surtout l’interdiction persistante du carburant, sont autant de recettes pour un système défaillant. Nous appelons à un flux régulier et constant de fournitures humanitaires vers la bande de Gaza pour répondre aux besoins, en particulier à mesure que les tensions et les frustrations augmentent », a déclaré White dans un communiqué.

Cela fait trois semaines depuis l’attaque surprise du Hamas contre Israël, qui a entraîné la mort de 1 400 personnes en Israël. Environ 200 autres personnes ont été prises en otage par le groupe militant.

En réponse, Israël a lancé une série de frappes aériennes sur Gaza, entraînant la mort de plus de 8 000 personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

–Mise à jour à 13h36

