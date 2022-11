L’Agence de la santé publique du Canada affirme que l’épidémie de grippe a commencé alors que les taux augmentent

L’Agence de la santé publique du Canada affirme que le taux national de positivité des tests de dépistage de la grippe a presque doublé entre la dernière semaine d’octobre et la première semaine de novembre.

Il indique que la semaine du 30 octobre au 5 novembre a vu un taux de positivité des tests de 11,7%, contre 6,3% la semaine précédente.

Le rapport FluWatch de l’agence indique que le Canada est maintenant entré dans une épidémie de grippe, qui est déclarée la plupart des années après le dépassement du seuil d’un taux de positivité de 5 %.

Mais il indique que les niveaux de grippe sont plus élevés que ce à quoi on aurait pu s’attendre par rapport aux années pré-pandémiques. Les restrictions liées au COVID-19 ont considérablement réduit la propagation de la grippe en 2020 et 2021.

L’agence indique qu’il y a eu 13 épidémies de grippe confirmées au cours de la première semaine du mois, dont neuf dans des foyers de soins de longue durée et une dans une école ou une garderie.

Le système de santé fait face à une triple menace de virus respiratoires, dont le COVID-19 et des niveaux supérieurs à la normale de grippe et de virus respiratoire syncytial.