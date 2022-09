L’agence de gestion des urgences du comté de Carroll donne le feu vert au site de brûlage – Shaw Local

LANARK – L’agence de gestion des urgences du comté de Carroll a déclaré qu’il n’y avait “plus aucun problème préoccupant” avec les matériaux laissés à la suite d’un incendie dans le bâtiment Carroll Service Co., situé au 303 W. Carroll Street début août.

“Carroll Service Company a travaillé quotidiennement avec la ville de Lanark, Illinois EPA, Lanark Fire et Carroll County Emergency Management Agency”, a déclaré l’EMCC dans un communiqué de presse. “La zone touchée a été surveillée quotidiennement et les efforts d’atténuation comprenaient la surveillance des possibilités de contamination du sol, de l’air et de l’eau. Après plusieurs tests au cours des trois dernières semaines, il a été déterminé qu’aucun autre problème n’est préoccupant sur la base des évaluations continues.

“Des échantillons de la région ont été envoyés à plusieurs laboratoires différents pour des tests et les résultats ont été que la substance en question était non toxique et non dangereuse”, indique le communiqué.

L’incendie du 5 août, qui fait toujours l’objet d’une enquête par le prévôt des incendies de l’État, était le deuxième incendie en huit mois à endommager les propriétés de Carroll Service.

Personne n’a été blessé dans l’incendie qui s’est déclaré vers 6 heures du matin dans le petit bâtiment.

Les pompiers de Lanark et de Shannon sont intervenus, mais ont cessé d’utiliser de l’eau, ont évacué le bâtiment et ont commencé à contenir le ruissellement dès qu’ils ont réalisé que des produits agricoles entreposés s’étaient déversés de leurs conteneurs.

L’Agence de protection de l’environnement et d’autres agences ont été appelées pour s’assurer que les produits étaient correctement contenus, et la société effectuait toujours des vérifications d’inventaire pour identifier les produits et les produits chimiques impliqués, a déclaré le directeur général Chase Sellnow après l’incendie.

Le nettoyage se poursuit dans un bâtiment de Carroll Service Co. à Lanark à la suite d’un incendie le 4 août impliquant des produits agricoles qui s’étaient déversés de leurs conteneurs. L’EPA est sur place depuis, surveillant et conseillant l’entreprise sur l’effort de nettoyage. (Earleen Hinton/Shaw Media)

L’EPA surveillait et conseillait sur place l’effort de nettoyage. Bien que ce bâtiment ne soit pas utilisé, le reste de Carroll Services Co. est opérationnel, a déclaré Sellnow.

Le 9 janvier, le Lanark Building Center, vieux de 50 ans, qui abrite une cour à bois, une quincaillerie et une coopérative agricole, situé juste à l’est, a été détruit par un incendie massif qui a commencé vers 19h30.

Il a fallu jusqu’à 13 heures le lendemain pour dégager la scène; les services d’incendie de cinq comtés ont combattu l’incendie.

Aucune décision n’a été prise sur l’opportunité de reconstruire ce site, qui se trouve à proximité au 213 W. Carroll St., a déclaré Sellnow.

Cet incendie, qui, selon les responsables, n’était pas suspect, s’est déclaré dans l’atelier et a détruit le bâtiment, son contenu, un chariot élévateur et deux camionnettes. Une cause n’a pas encore été déterminée, a indiqué le bureau du prévôt des incendies.

Carroll Service Co. est en affaires dans ce village du comté de Carroll d’environ 1 500 habitants depuis 1963.