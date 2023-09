L’agence de gestion de Russell Brand met fin à ses relations suite à des allégations d’agression sexuelle

L’agence de gestion de Russell Brand a mis fin à tous les liens professionnels avec l’acteur et le comédien après que des allégations d’agression sexuelle ont été publiées samedi à la suite d’une enquête conjointe par le Times de Londres, le Sunday Times et Channel 4 Dispatches.

Dans un communiqué publié dimanche, la Tavistock Wood Management Agency a déclaré qu’elle pensait avoir été « horriblement induite en erreur par lui ».

« Russell Brand a nié catégoriquement et avec véhémence les allégations formulées en 2020, mais nous pensons maintenant que nous avons été horriblement induits en erreur par lui », a déclaré l’agence. « TW a mis fin à tous les liens professionnels avec Brand. »

Quatre femmes ont porté plainte contre Brand, notamment pour viol, agression sexuelle et violence psychologique. Les agences de presse britanniques ont publié ces allégations samedi après une enquête conjointe.

Brand a nié les allégations.

« Mais au milieu de cette litanie d’attaques étonnantes, un peu baroques, se trouvent des allégations très graves que je réfute absolument. » Marque a dit dans une publication sur les réseaux sociaux.

L’une des femmes, qui allègue que Brand l’a soignée et violée à 16 ans, a déclaré au Times qu’elle s’était rendue chez l’agent littéraire de Brand à Tavistock Wood en 2020 avec ces allégations.

Trois ans plus tard, Brand a été retiré du site Web de Tavistock Wood.

La police métropolitaine du Royaume-Uni a déclaré qu’elle était « au courant des reportages des médias faisant état d’une série d’allégations d’agression sexuelle ».

« Pour l’instant, nous n’avons reçu aucun rapport à ce sujet. Si quelqu’un pense avoir été victime d’une agression sexuelle, peu importe depuis combien de temps cela s’est produit, nous l’encourageons à contacter la police », a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration.

La police a également déclaré qu’elle avait parlé avec le Sunday Times et qu’elle continuerait à parler avec lui et Channel 4 « pour s’assurer que toutes les victimes d’actes criminels avec lesquelles elles ont parlé savent comment elles peuvent signaler toute allégation criminelle à la police ».

Channel 4, The Times et The Sunday Times ont diffusé samedi une émission spéciale intitulée « Russell Brand : In Plain Sight ». Le documentaire présente cinq femmes qui allèguent que Brand les a violées, agressées sexuellement ou maltraitées.

Certains des événements dont Brand est accusé se seraient produits alors qu’il travaillait comme animateur et présentateur pour la BBC de 2006 à 2008.

Dans un communiqué, la BBC a déclaré qu’elle « étudiait de toute urgence les questions soulevées » par le documentaire.

« Russell Brand a travaillé pour un certain nombre d’organisations différentes, dont la BBC », peut-on lire dans le communiqué. « Comme chacun le sait, Russell Brand a quitté la BBC après une grave violation éditoriale en 2008 – tout comme le contrôleur de Radio 2 de l’époque. Les circonstances du manquement ont été examinés en détail à l’époque. Nous espérons que cela démontre que la BBC prend les problèmes au sérieux et est prête à agir. »

L’association caritative britannique pour les femmes Trevi Women a annoncé avoir rompu ses liens avec Brand après la diffusion du documentaire sur Channel 4 Dispatches.

« Nous avons mis fin à notre association avec Russell Brand et la Stay Free Foundation », a déclaré l’association dans un communiqué, faisant référence à une organisation caritative que Brand gère pour soutenir les personnes qui se remettent d’une dépendance.