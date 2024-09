L’agence de Doh Kyung Soo (DO) d’EXO va prendre des mesures juridiques contre des publications et des rumeurs malveillantes

EXO‘s Doh Kyung-Soo L’agence (DO) va intenter une action en justice pour protéger son artiste.

Le 20 septembre, la société Soosoo a publié la déclaration suivante annonçant qu’elle prendrait des mesures juridiques énergiques contre les publications malveillantes concernant Doh Kyung Soo :

Bonjour, c’est la société Soosoo.

Nous tenons à remercier sincèrement tous les fans qui donnent leur amour et leur intérêt à l’artiste Doh Kyung Soo de Company Soosoo.

Nous prévoyons d’engager des poursuites judiciaires énergiques contre les publications malveillantes qui diffament sans réfléchir la personnalité de notre artiste par le biais de diffamations malveillantes, de la diffusion de faussetés ou d’attaques et d’insultes personnelles.

Grâce à une surveillance et à des rapports en temps réel, nous avons confirmé que des messages malveillants contenant des insultes et des diffamations à l’encontre de notre artiste sont continuellement publiés en ligne.

C’est pourquoi nous collectons massivement des preuves et des documents sur ce sujet et nous avons décidé que nous ne pouvions plus ignorer la gravité de la situation résultant de ces messages malveillants.

En conséquence, nous ferons tout notre possible pour recueillir des preuves liées aux publications malveillantes et pour surveiller activement [the situation] afin de protéger les droits de nos artistes.

De plus, l’intérêt et les rapports de [Doh Kyung Soo’s] Les fans nous sont d’une grande aide.

Si vous découvrez une activité criminelle telle que des publications malveillantes ou des attaques personnelles et des insultes, veuillez le signaler à notre adresse e-mail officielle ([email protected]).

Merci.