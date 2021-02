La DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) des États-Unis est en train de construire un sous-marin qui ne manquera jamais de puissance. Selon un récent rapport publié par Forbes, l’agence de défense a donné des contrats à une société nommée Northrop Grumman Systems Corporation et Martin Defense Group pour construire une version de démonstration du nouveau véhicule sous-marin sans pilote, nommé Manta Ray. Afin de parvenir à une alimentation électrique indéfinie, la DARPA a attribué un contrat à Metron pour le système de récupération d’énergie du sumarine afin de l’alimenter indéfiniment, lui permettant de mener des missions de plusieurs mois ou années sans avoir à retourner à la base ou à faire le plein.

Selon le site Web de Manta Ray, le projet présentera des technologies clés pour permettre une classe de «sous-marins robots de longue durée, à longue portée et capables de charge utile», capables «d’opérations persistantes dans des environnements avancés». Les rapports suggèrent que le Manta Ray pourrait être capable de transporter n’importe quoi, d’un petit réseau de sonars remorqués pour la détection des sous-marins, à des capteurs acoustiques à placer sur le fond marin, à du matériel de guerre électronique. Il s’agit de la deuxième ronde de financement pour Manta Ray après l’attribution des contrats l’année dernière, ce qui suggère que le programme est dans les délais.

DARPA dit que Manta Ray aura des capacités d’IA pour identifier et répondre à d’autres navires et sous-marins, ainsi que d’autres nouveaux capteurs. Le plus grand défi pour la DARPA, cependant, sera la puissance. On dit que Manta Ray offre une plus grande endurance par rapport aux autres sous-marins robots, car Manta Ray vise à récolter l’énergie de la mer pour se recharger – l’une des raisons de la forme inhabituelle du sous-marin. Il a besoin d’un minimum de traînée pour utiliser au mieux les réserves de puissance limitées. La forme inhabituelle rendra également le sous-marin furtif.

Un rapport publié par Forbes a déclaré que le concept de récupération d’énergie avait déjà fait ses preuves pour les navires sans pilote de la marine américaine tels que les bateaux Wave Glider. Ces navires utilisent une combinaison d’énergie solaire et d’énergie des vagues pour la propulsion et pour alimenter leur électronique. Cependant, alimenter des véhicules sous-marins peut être plus difficile, car les véhicules sous-marins n’ont pas accès à l’énergie solaire ou houlomotrice. Néanmoins, il existe des méthodes telles que le moteur thermique, les modules thermoélectriques et autres.

Les images précédentes de la raie Manta suggèrent une autre source d’énergie pour le sous-marin. Une image montre le sous-marin ancré au fond de la mer avec un fil, tandis qu’un véhicule plus petit glisse au-dessus. C’était le « Underseas Kite » développé à la North Carolina State University, selon le rapport Forbes. Tout comme les cerfs-volants de génération d’énergie sont développés comme une alternative aux éoliennes, l’appareil utilise les différents flux d’eau à différentes altitudes pour générer de l’énergie.