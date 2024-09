L’agence de Baekhyun annonce une action en justice contre les publications malveillantes

INB100 a annoncé une action en justice contre les rumeurs malveillantes concernant son artiste Baekhyun.

Bonjour, c’est INB100.

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux fans qui ont toujours montré un immense amour et un immense soutien à notre artiste Baekhyun. Grâce à cet amour, Baekhyun a pu poursuivre ses activités à succès avec son quatrième mini-album « Hello, World » récemment sorti.

Cependant, il est regrettable que des calomnies malveillantes, la diffusion de fausses informations, des insultes et des messages et commentaires diffamatoires à propos de Baekhyun aient été diffusés en continu et sans discrimination à travers les communautés en ligne, les sites portails, les médias sociaux, YouTube et d’autres plateformes.

Avec l’aide d’agences professionnelles, nous avons suivi les adresses IP et avons déjà engagé des poursuites judiciaires contre certains de ces contrevenants. Nous continuerons à intenter des poursuites à l’avenir. Nous soulignons que nous prendrons des mesures juridiques strictes sans aucun avertissement, aucune clémence ni aucun règlement.

Nous tenons à vous informer que la diffamation publique basée sur des faits ou de fausses informations à travers les réseaux d’information et de communication dans le but de calomnier est un acte clairement illégal et sera passible de lourdes poursuites judiciaires.

Notre entreprise continuera à faire tout son possible pour protéger notre artiste. Merci.