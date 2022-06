L’agence d’assurance du Maine fait face à une réaction en ligne après le signe raciste du 19 juin

Une agence d’assurance de Millinocket, dans le Maine, fait face à un contrecoup en ligne après la diffusion sur Facebook d’une photo d’une pancarte collée à la porte de l’entreprise lundi disant : « Juneteenth ~ c’est n’importe quoi… Nous sommes fermés. Profitez de votre poulet frit et de votre chou vert . »

L’image de l’enseigne de la Harry E. Reed Insurance Agency, filiale de l’assureur national Progressive, était à l’origine partagée par un utilisateur de Facebook nommé Alura Stillwagon, avec la légende « Le racisme à Millinocket est réel. » La publication originale a été partagée plus de 100 fois.

L’agence d’assurance n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

« Je ne suis pas en colère. La colère ne vous mène nulle part. Je suis juste profondément, profondément déçu. » un autre utilisateur de Facebook, Ken Anderson, a commenté la publication. « Dans cette entreprise, dans les entreprises qui laissent cette entreprise négocier leurs produits, et dans la ville de Millinocket, dans l’État du Maine, et dans tout le pays. Profondément déçu. Pourquoi ? Parce que je sais que nous pouvons faire mieux. Mais nous « Je n’essaie pas. Et c’est la partie qui touche le plus profondément. »

Pour de nombreuses entreprises, lundi a marqué la célébration du Juneteenth, une fête fédérale qui commémore le 19 juin 1865, lorsque des soldats de l’armée de l’Union sont arrivés au Texas et ont annoncé la fin de l’esclavage à plus de 250 000 Noirs qui sont restés esclaves même après la signature de l’émancipation. Proclamation en 1863, selon le National Museum of African American History and Culture.

Depuis que l’image du panneau a commencé à circuler en ligne, les gens se sont tournés vers le site d’avis en ligne Yelp pour condamner l’agence d’assurance, incitant Yelp pour désactiver la capacité des utilisateurs à publier sur la page de l’entreprise.

« Cette entreprise a récemment reçu une attention accrue du public, ce qui a entraîné un afflux de personnes publiant leurs opinions sur cette page, nous avons donc temporairement désactivé la possibilité de publier ici pendant que nous travaillons pour enquêter sur le contenu », une alerte sur l’agence d’assurance Harry E. Reed. La page Yelp lit. « Bien que le racisme n’ait pas sa place sur Yelp et que nous rejetions sans équivoque le racisme ou la discrimination sous quelque forme que ce soit, tous les avis sur Yelp doivent refléter une véritable expérience de consommateur de première main (même si cela signifie désactiver la possibilité pour les utilisateurs d’exprimer des points de vue, nous pourrions être d’accord avec). »

L’agence a reçu près de 90 critiques Yelp – en grande partie une étoile – avec de nombreuses affiches condamnant l’agence d’assurance comme « raciste ».

Jeff Sibel, porte-parole de Progressive, a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes conscients et consternés par le panneau récemment affiché à l’agence Harry E Reed et mettons fin à notre relation avec l’agence. »