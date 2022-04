L’Agence canadienne de la santé fait face à un contrecoup après avoir tweeté un lien porno au lieu de données Covid

Lors d’un incident embarrassant, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Canada, a été contraint de s’excuser après avoir tweeté un lien vers une vidéo de fétichisme des pieds de Pornhub au lieu des derniers chiffres de COVID-19. Après avoir fait le faux pas hilarant devant 100 000 abonnés le 14 avril, le ministère a pris une demi-heure pour supprimer le lien classé X, selon un rapport du Daily Star. Et apparemment, le lien a amené les utilisateurs de Twitter à une vidéo intitulée « Femdom (domination féminine) adoration des pieds ». Plus tard, le ministère de la Santé s’est excusé en tweetant et a déclaré : « En raison d’une situation indépendante de notre volonté, un lien avec un contenu inapproprié a été publié sur notre compte Twitter. Nous cherchons les causes. Nous sommes désolés du dérangement. » Malgré leur correction de l’erreur et la suppression du tweet, 30 minutes ont été plus que suffisantes pour que les utilisateurs le reconnaissent et en prennent une capture d’écran, alors que plusieurs utilisateurs se sont précipités pour se moquer du ministère à propos du scandale.

En raison d’une situation hors de notre contrôle, un lien avec du contenu inapproprié a été publié sur notre compte Twitter. Nous cherchons les causes. Nous sommes désolés des inconvénients. — Santé Québec (@sante_qc) 14 avril 2022

Un utilisateur de Twitter a sauté sur l’occasion pour se moquer du gouvernement et a écrit : « La pornographie gratuite vous est offerte par votre gouvernement. Un autre utilisateur de Twitter a écrit : « Voilà les informations sur le Covid que nous recherchions tous ! Un troisième utilisateur a écrit en plaisantant : « Nous devrions également hésiter à cliquer sur d’autres liens fournis par le ministère de la Santé du Québec. Tout en se moquant du ministère qu’il devrait être facile de trouver la personne responsable, un quatrième utilisateur a écrit : « De toute évidence, les fonctionnaires du ministère ont du temps à perdre sur des sites contenant des contenus inappropriés, ne cherchez pas les causes mais plutôt l’individu. Un indice quelques mouchoirs sur son bureau.

#COVID-19[FEMININE – En date du 13 avril, voici la situation au Québec : https://t.co/pwoUoaBgaF pic.twitter.com/U2J3eRzDnz — Santé Québec (@sante_qc) 14 avril 2022

Pendant ce temps, le lien correct, publié plus tard sur leur compte Twitter officiel, a conduit les abonnés à une page Web où les dernières statistiques COVID-19 du Québec étaient affichées. Le site officiel du gouvernement a révélé que la province canadienne a enregistré 3 190 nouvelles infections et 26 nouveaux décès le 14 avril. Le même jour, le Québec a signalé 94 nouvelles hospitalisations et 13 autres personnes amenées aux soins intensifs. Le 14 avril, environ 46 057 personnes ont été vaccinées dans la journée, portant le total d’un vaccin à 85,7 %.

