L’agence britannique du FBI se prépare à l’afflux d’armes automatiques mortelles provenant de la guerre en Ukraine

“L’agence du FBI” britannique se prépare à un afflux d’armes automatiques mortelles provenant de la guerre en Ukraine.

Les responsables craignent que certains des 100 000 fusils distribués dans les rues de la nation déchirée par la guerre ne soient passés en contrebande à travers les frontières et éventuellement au Royaume-Uni par des gangsters.

Les autorités craignent que 10 000 fusils ne soient passés en contrebande au Royaume-Uni

Des sources de la National Crime Agency – souvent surnommée le FBI britannique – sont “vivantes” de la contrebande d’armes à feu, comme cela s’est produit pendant les guerres des Balkans en Europe de l’Est à la fin des années 90.

La sonnette d’alarme survient après une série de fusillades dans le Nord-Ouest et d’autres crimes violents à travers le pays cet été.

Une source de la NCA a averti qu’il serait “insensé de supposer qu’avec le gouvernement ukrainien, donnant nos 100 000 armes automatiques, chacune d’entre elles resterait en Ukraine”.

Ils ont ajouté : « Comme dans tout conflit, des armes peuvent s’échapper des côtés, que ce soit par le biais de trophées ou de mouvements délibérés du crime organisé ou d’autres groupes.

“Par conséquent, même si nous ne l’avions pas encore vu, nous étions conscients du fait que des armes pourraient commencer à” fuir “de la zone de conflit vers l’Europe et le Royaume-Uni, comme elles l’ont fait pendant la guerre des Balkans.”

Les guerres des Balkans – après la scission de l’ex-Yougoslavie ont laissé d’importants stocks d’armes mortelles entre les mains de milices, de civils et de gangsters.

Les gangs criminels et les terroristes ont depuis abusé de la cache pour leurs moyens illicites.

Cela survient des semaines après qu’un rapport de Border Force a révélé que des officiers chargés de trouver des armes de contrebande étaient détournés des ports pour faire face à la crise des petits bateaux.

Le rapport d’Alexander Downer a déclaré le mois dernier que les passages “consommaient désormais presque toutes les ressources disponibles” au sein de l’organisation,

Il a ajouté: Une autre frustration est que pour soutenir l’opération des forces frontalières dans la Manche, des officiers d’ailleurs sont enrôlés dans le commandement maritime, ce qui nuit à d’autres activités importantes qui devraient être entreprises dans les ports du pays.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le maintien de la sécurité et de la sûreté du public est de la plus haute importance. Chaque année, des centaines d’armes à feu sont saisies à la frontière britannique et contribuent à assurer la sécurité du pays.

“Border Force dispose d’une gamme d’options pour compléter sa main-d’œuvre permanente afin d’aider à répondre aux pressions.

«Grâce au renseignement et aux données, les ressources sont déployées et préparées de manière dynamique pour faire face à toute menace émergente. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires chargés de l’application de la loi au Royaume-Uni et à l’étranger, y compris la NCA, pour garantir que la sécurité des frontières est notre priorité absolue.