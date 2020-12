Avec l’iPhone 12, Apple a retiré les adaptateurs de charge de l’emballage de vente au détail, affirmant que le changement réduirait les émissions de carbone. Apple a également affirmé que la plupart des gens avaient déjà un chargeur qui traînait. Alors que la plupart des pays du monde ont haussé les épaules et ont accepté l’explication écologique d’Apple, une région du Brésil n’achète pas ce qu’Apple vend.

L’agence publique de protection des consommateurs de l’État brésilien de São Paulo a officiellement demandé à Apple d’inclure des chargeurs avec les nouveaux iPhones, faute de quoi elle encourra des amendes. En octobre, Procon-SP (l’agence pro-consommateur de São Paulo) a demandé à Apple d’expliquer pourquoi elle n’incluait pas les chargeurs avec ses nouveaux iPhones.

Apple a doublé les raisons qu’il a données lors de son discours d’ouverture en octobre: ​​fabriquer des boîtes plus petites permet à Apple d’expédier plus de produits et de fabriquer moins de chargeurs «évite l’extraction et l’utilisation de matériaux précieux» (extrait du discours d’Apple à 39:37). Apple a également affirmé que cela éliminerait 2 millions de tonnes métriques d’émissions de carbone par an. Enfin, Apple a supposé que la plupart des gens étaient soit passés aux chargeurs sans fil, soit avaient déjà un douloureusement lent 5W chargeur à la maison.

Sinon, Apple inclut un câble d’éclairage vers USB-C et la plupart des utilisateurs d’iPhone qui effectuent une mise à niveau n’ont probablement pas de chargeur USB-C, car ils sont venus avec l’adaptateur USB-A 5W. Cela convaincra probablement les acheteurs d’acheter un adaptateur USB-C – en glissant l’onglet de 19 $ au client.



Apple iPhone 12 Pro et le contenu de sa boite (non représenté: les stickers)

Le Procon-SP n’a pas aimé l’explication d’Apple et a offert mardi la déclaration suivante (traduite du portugais).

Il est incohérent de vendre l’appareil non accompagné du chargeur, sans revoir la valeur du produit et sans présenter un plan de collecte des anciens appareils, de recyclage etc. Les chargeurs doivent être mis à la disposition des consommateurs qui les commandent […] Lorsqu’elle ne vend pas le produit sans le chargeur, revendique une réduction des émissions de carbone et la protection de l’environnement, l’entreprise doit présenter un projet de recyclage. Procon-SP exigera qu’Apple présente un plan viable »- Fernando Capez, directeur exécutif de Procon-SP.

Capez fait valoir un argument valable, si la décision d’Apple visait vraiment à réduire les émissions de carbone, elle devrait mettre en œuvre un programme de recyclage permettant aux clients de rendre les anciens chargeurs. Peut-être qu’un tel programme offrirait un nouveau chargeur rapide gratuitement ou à un prix réduit en échange d’un ancien adaptateur. Cela aiderait à décourager les consommateurs de jeter les chargeurs et peut-être à économiser certains de ces «matériaux précieux» dont parlait Apple.

Le Procon-SP a également déclaré: «Apple ne démontre pas dans sa réponse que l’utilisation d’anciens adaptateurs ne peut compromettre le processus de charge et la sécurité de la procédure, ni que l’utilisation de chargeurs tiers ne sera pas utilisée comme un refus de réparation éventuelle. du produit pendant la garantie légale ou contractuelle. » Fondamentalement, Apple ne serait pas d’accord qu’il honorerait les garanties pour les iPhones endommagés par l’utilisation d’un chargeur tiers. L’agence a également souligné qu’Apple n’avait pas informé les consommateurs que les nouveaux iPhones n’incluaient pas de chargeur.

Le communiqué de l’agence a conclu qu’Apple serait tenue de mettre des chargeurs à la disposition des acheteurs d’iPhone 12, sinon elle serait condamnée à une amende. Il s’expose également à des amendes pour sa «conduite», qui fait peut-être référence au fait de ne pas informer les acheteurs du retrait du chargeur. «Si des violations sont constatées, il peut être condamné à une amende conformément au Code de la protection et de la défense du consommateur.»

Que pensez-vous de la décision de l’agence? Apple devrait-il être obligé de proposer au moins un chargeur gratuit pour ceux qui en ont besoin? Ou l’entreprise essaie-t-elle de faire passer une tactique de réduction des coûts comme une démarche écologique pour réduire les émissions?

