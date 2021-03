Les faucons chinois, y compris une collection d’experts de la sécurité nationale, des républicains du Congrès et des démocrates progressistes, disent que dans le passé, l’industrie américaine a exercé une trop grande influence sur le bureau. Ils ont fait pression sur l’administration pour qu’elle choisisse un chef de file pour l’agence qui adoptera une approche plus agressive pour réglementer la technologie que les États-Unis exportent, selon des personnes familières avec les discussions.

Ces derniers mois, les législateurs, les lobbyistes et d’autres parties intéressées de Washington se sont battus pour influencer la façon dont l’agence, sous l’administration Biden, abordera une relation technologique avec la Chine qui est à la fois cruciale pour l’industrie américaine et la sécurité nationale.

Le Bureau de l’industrie et de la sécurité, une division du Département du commerce, exerce un pouvoir important étant donné son rôle dans la détermination des types de technologie que les entreprises peuvent exporter et auxquelles les entreprises étrangères peuvent avoir accès.

L’administration Biden procède toujours à un examen de sa politique chinoise et n’a pas indiqué comment elle envisage d’utiliser les pouvoirs du bureau. Son engagement initial avec la Chine a débuté de manière acrimonieuse la semaine dernière lors d’une réunion à Anchorage, et le président Biden, lors de sa première conférence de presse jeudi, a mis l’accent sur l’investissement massif dans les nouvelles technologies pour rivaliser avec Pékin.

Mais bon nombre de ces réglementations ont été adoptées au hasard et ont souvent moins restreint l’accès de la Chine à la technologie américaine que ne le prévoyait l’administration Trump. Et parfois, le président Donald J.Trump a offert aux entreprises chinoises des concessions à l’égard de ces sanctions pour essayer de faire avancer un accord commercial avec la Chine, notamment en offrant un sursis à la société de télécommunications chinoise ZTE et des licences afin que les entreprises puissent continuer à fournir des biens à Huawei et à Semiconductor Manufacturing International. Société.

Leurs opposants, y compris certains employés actuels et anciens du département du Commerce, ainsi que de nombreux membres des groupes de réflexion de l’industrie et de Washington, préviennent que mettre une ligne dure à la barre pourrait se retourner contre nous et nuire à la sécurité nationale des États-Unis en privant l’industrie américaine des revenus dont elle a besoin pour rester sur la bonne voie. à la pointe de la recherche et en l’encourageant à se délocaliser.

«L’avenir réside dans qui peut, en fait, posséder l’avenir en ce qui concerne la technologie, l’informatique quantique, toute une gamme de choses, y compris dans les domaines médicaux», a déclaré M. Biden.

«Je vois une concurrence féroce avec la Chine», a-t-il ajouté. «Ils ont pour objectif global de devenir le premier pays du monde, le pays le plus riche du monde et le pays le plus puissant du monde. Cela ne se produira pas sous ma surveillance, car les États-Unis vont continuer à croître et à se développer.

La semaine dernière, le département du Commerce a déclaré qu’il avait émis des citations à comparaître à plusieurs entreprises technologiques chinoises leur demandant de fournir plus d’informations sur leurs activités, présageant potentiellement des restrictions plus strictes sur leur utilisation et le transfert des données américaines.

Les responsables américains devront bientôt faire des choix difficiles sur des actions politiques spécifiques. Cela comprend comment utiliser les pouvoirs du département du commerce, y compris s’il faut bloquer davantage d’exportations de technologie américaine, s’il faut conserver ou supprimer les tarifs de M. Trump sur les métaux étrangers, et comment établir les normes pour les examens de sécurité nationale des investissements étrangers.

La complication découle de la position de la Chine en tant que plus grand marché d’exportation pour de nombreuses entreprises multinationales et en tant que plus grande menace reconnue pour la sécurité des États-Unis.

Les dirigeants autoritaires chinois ont proposé des plans pour élargir leur part de marché dans les industries émergentes telles que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et l’informatique quantique, tout en allégeant la dépendance du pays vis-à-vis de l’énergie et de la technologie étrangères. Et à mesure que l’influence économique et les capacités technologiques de Pékin grandiront, son influence militaire et géopolitique augmentera également.

«La Chine est le seul pays doté de la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour remettre en question sérieusement le système international stable et ouvert – toutes les règles, valeurs et relations qui font que le monde fonctionne comme nous le souhaitons», a déclaré le secrétaire de L’État Antony J. Blinken a déclaré ce mois-ci dans son premier discours majeur, dans lequel il a qualifié les relations des États-Unis avec la Chine de «plus grand test géopolitique du 21e siècle».