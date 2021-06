L’Agence atomique iranienne affirme avoir déjoué l’attaque d’une installation

La déclaration de l’agence n’a pas révélé le nom du site, mais le bâtiment visé était l’un des principaux centres de fabrication iraniens pour la production des centrifugeuses utilisées dans les deux installations nucléaires du pays, Fordow et Natanz, selon un Iranien proche de l’attaque et à un haut responsable du renseignement.

Parmi les cibles présentées à l’époque, selon le haut responsable du renseignement, figuraient des attaques contre le site d’enrichissement d’uranium de Natanz et l’assassinat de M. Fakhrizadeh. Israël a assassiné M. Fakhrizadeh en novembre et a frappé l’usine de Natanz en avril suivant, endommageant un grand nombre de centrifugeuses.

L’installation de production de centrifugeuses figurait sur une liste qu’Israël a présentée au début de 2020 au président Donald J. Trump et à de hauts responsables de l’administration, y compris le secrétaire d’État Mike Pompeo et Gina Haspel, directrice de la CIA, comme cibles potentielles d’attaques, faisant partie du large -campagne de grande envergure contre le programme nucléaire iranien, selon le haut responsable du renseignement.

Si l’attaque était déjouée, ce serait une victoire bienvenue pour les agences de renseignement et de sécurité iraniennes, qui ont été accusées de ne pas avoir mis fin à une série d’attaques au cours de l’année écoulée, notamment deux actes de sabotage sur l’installation nucléaire de Natanz et l’assassinat du meilleur scientifique nucléaire Mohsen Fakhrizadeh.

Le drone semble avoir décollé de l’intérieur de l’Iran, d’un endroit non loin du site, et a heurté la structure, a déclaré la personne familière avec l’attaque. La personne ne savait pas quels, le cas échéant, les dommages avaient résulté.

S’il est encore trop tôt pour déterminer si des dommages ont été infligés mercredi à l’usine de fabrication de centrifugeuses, il est facile d’évaluer pourquoi ce serait une cible privilégiée pour quiconque cherche à nuire au programme nucléaire iranien.

Des centaines et peut-être encore plus de centrifugeuses ont été mises hors service lors de l’attaque d’avril contre Natanz, et l’usine ciblée mercredi avait été chargée de remplacer celles qui avaient été détruites.

En outre, l’usine produit également les centrifugeuses iraniennes les plus avancées et les plus modernes, qui peuvent enrichir davantage d’uranium en moins de temps. Et la capacité de l’Iran à développer, fabriquer, assembler et faire fonctionner de telles centrifugeuses, qui raccourcissent considérablement le temps nécessaire pour enrichir une quantité suffisante pour une bombe, est l’un des points centraux des négociations à Vienne sur l’avenir de l’accord nucléaire de 2015.

L’Agence iranienne de l’énergie atomique a déclaré que les détails de l’attaque de mercredi faisaient l’objet d’une enquête.

« Compte tenu des précautions prises pour protéger les sites appartenant à l’agence nucléaire atomique, l’attaque de ce matin a été déjouée avant qu’elle ne puisse endommager le bâtiment », indique le communiqué. L’agence a félicité les forces de sécurité et de renseignement pour leur prévention des menaces « visant à attaquer les activités nucléaires pacifiques de l’Iran ».

L’agence de l’aviation iranienne a annoncé mercredi une nouvelle loi exigeant que tous les drones civils, quelle que soit leur taille et leur objectif, soient enregistrés sur un site Web du gouvernement dans un délai de six mois. Les drones enregistrés se verraient délivrer des licences.

L’attaque de drone de mercredi présente des similitudes avec celle menée contre une installation du Hezbollah à Beyrouth en août 2019, qui a détruit ce que les responsables israéliens ont décrit comme des machines vitales pour les efforts de production de missiles de précision du Hezbollah.

Lors de cette attaque, de minuscules drones armés ont décollé de la zone côtière de Beyrouth et se sont écrasés sur l’installation. Les agents à l’origine de l’attaque, que les responsables du Hezbollah ont identifiés comme des Israéliens, se sont retirés dans un sous-marin qui est venu les chercher.