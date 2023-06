L’agence anti-drogue de l’ONU avertit qu’il n’y a pas de relâchement du commerce de méthamphétamine en provenance du Triangle d’or asiatique

BANGKOK (AP) – L’énorme commerce de méthamphétamine et d’autres drogues illégales en provenance d’un petit coin d’Asie du Sud-Est ne montre aucun signe de ralentissement, a averti vendredi l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

« De gros volumes de méthamphétamine continuent d’être produits et trafiqués dans et depuis la région tandis que la production de kétamine et d’autres drogues synthétiques s’est développée », a déclaré le rapport de l’agence de 2023, Les drogues synthétiques en Asie de l’Est et du Sud-Est – le premier depuis la réouverture des frontières après la réouverture des frontières. -Pandémie de covid-19.

Le rapport montre une tendance des groupes criminels à se rétablir au stade pré-pandémique et à modifier considérablement les itinéraires de trafic.

La part du lion de la méthamphétamine, sous forme de comprimés et de crystal meth, provient de la région connue sous le nom de Triangle d’Or, où se rejoignent les frontières du Myanmar, du Laos et de la Thaïlande. La production d’opium et d’héroïne y prospérait, principalement en raison de l’anarchie autour de l’État Shan, à l’est du Myanmar. La région, en grande partie constituée de jungle, reste le domaine de diverses milices de minorités ethniques, dont certaines sont partenaires du trafic de drogue.

« La méthamphétamine continue d’être la drogue la plus consommée en Asie de l’Est et du Sud-Est et cette consommation a augmenté au cours de la dernière décennie », indique le rapport.

Il est également plus facile à fabriquer à l’échelle industrielle que la culture à forte intensité de main-d’œuvre de l’opium, dont l’héroïne est dérivée. La drogue est ensuite distribuée par voie terrestre, maritime et aérienne dans toute l’Asie et le Pacifique.

Le rapport indique que le contrôle que les principaux groupes criminels organisés ont sur les territoires « leur a permis d’augmenter et de diversifier massivement l’offre à des fins d’expansion et de domination du marché ».

« Les réseaux de trafic régionaux les plus puissants sont capables d’opérer avec un degré élevé de certitude qu’ils peuvent et ne seront pas arrêtés, et ils sont en mesure de dicter les termes et conditions du marché en conséquence », a-t-il déclaré.

Il y a eu des saisies record de méthamphétamine presque chaque année au cours de la dernière décennie en Asie de l’Est et du Sud-Est, mais les dernières données suggèrent que le total des drogues saisies a diminué en 2022 à 151 tonnes, selon le rapport.

Une baisse des saisies est souvent associée à une production affaiblie, mais le rapport indique que « d’autres indicateurs – arrestations, disponibilité dans la rue, pureté, prix de gros et de rue record et admissions en traitement – indiquent que l’offre est restée très élevée ou inchangée ».

Jeremy Douglas, représentant régional de l’ONUDC pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, a notamment noté lors d’une conférence de presse vendredi à Bangkok que la situation dans l’État Shan du Myanmar était « assez préoccupante » en raison de la baisse sans précédent des saisies de drogue l’année dernière, bien qu’elle soit « la épicentre de la production pour l’Asie-Pacifique », qui, selon lui, était directement liée aux conflits et à l’instabilité dans la région.

Le rapport suggère que la diminution globale des saisies est due au fait que les trafiquants ont changé leurs itinéraires de contrebande de la terre vers la mer pour échapper aux autorités, expliquant que les expéditions sont effectuées par voie maritime depuis les régions côtières du Myanmar.

La Thaïlande a récemment fait deux bustes majeurs de crystal meth qui devait être transporté vers un pays tiers par voie maritime. Mardi, près d’une tonne de drogue a été saisie au large des côtes du golfe de Thaïlande, que les autorités thaïlandaises soupçonnaient d’être en route pour être chargée sur un plus gros navire dans les eaux internationales. Les drogues qui ont été saisies lors de plusieurs raids récents étaient censées être destinées à l’Australie, ont déclaré les autorités thaïlandaises.

« Les trafiquants ont un peu plus de succès l’année dernière que l’année précédente, et ils ont pu se connecter au marché principalement en utilisant des routes maritimes qui n’ont pas été remarquées par les gens au cours de l’année », a déclaré Douglas.

Le bureau de l’ONU s’est également dit préoccupé par le fait que le Cambodge est devenu « un point de transit clé et, dans une certaine mesure, un point de production pour le trafic régional de drogue ».

Il suggère que même s’il y a eu une consolidation de la production de drogues synthétiques dans le Triangle d’Or, ce développement peut refléter «une certaine diversification de la production et une« couverture »par le crime organisé».

Des laboratoires de kétamine à l’échelle industrielle et des installations de traitement et de stockage de la substance ont été découverts dans tout le Cambodge, suscitant de vives inquiétudes dans toute la région, a-t-il déclaré.

« Les groupes criminels organisés ont adopté une modalité d’expansion du marché axée sur l’offre similaire à l’approche adoptée pour développer le marché de la méthamphétamine dans la région qui a commencé en 2015 », avertit le rapport sur le commerce de la kétamine, qui a une utilisation légale comme anesthésique.

Le Laos enclavé, adjacent à la fois à l’État de Shan et au nord de la Thaïlande, est un autre maillon faible dans la lutte contre le trafic de drogue, et « les responsables du renseignement sont arrivés à la conclusion que l’approvisionnement transite par le pays avec peu de résistance », indique le rapport.

Le rapport indique qu’en plus de devenir une voie de plus en plus importante pour le trafic de drogue hors du Myanmar, la production de comprimés de méthamphétamine y a également été détectée ces dernières années.

Il indique que la méthamphétamine et d’autres drogues produites dans les laboratoires de l’État Shan entrent généralement au Laos en traversant le Mékong à partir de ports « sous le contrôle ou l’influence de grands groupes armés non étatiques », en citant certains d’entre eux : des milices ethniques, dont l’armée unie de l’État Wa. , l’Armée de l’Alliance nationale démocratique du Myanmar, l’Armée de l’Alliance nationale démocratique, « et leurs alliés qui travaillent en partenariat avec les syndicats transnationaux du crime organisé ».

Le cas du Laos illustre également les difficultés d’empêcher les ingrédients nécessaires à la fabrication des drogues d’atteindre les laboratoires illégaux.

Le Laos, dit-il, devient une voie de plus en plus importante pour les produits chimiques qui seraient utilisés dans la production de drogue au Myanmar, entrant dans le pays par le Vietnam, la Thaïlande et la Chine.

« Les efforts visant à perturber les flux de produits chimiques dans les zones productrices de drogue du Myanmar continuent également d’être entravés par une coordination inter-agences lente et bureaucratique, des ressources et du personnel insuffisants et une coopération transfrontalière limitée », indique le rapport, et les trafiquants trouvent des alternatives pour obtenir leur fournitures.

Les principaux produits chimiques nécessaires à la fabrication de méthamphétamines sont généralement soumis à des contrôles internationaux stricts, de sorte que les laboratoires clandestins ont commencé ces dernières années à utiliser des produits chimiques qui ne sont pas aussi étroitement réglementés. Le rapport indique que la logistique d’obtention de ces produits chimiques a également été accélérée par les commandes en ligne, en particulier auprès de fournisseurs désireux de dissimuler la nature des transactions.

Jintamas Saksornchai et Grant Peck, Associated Press