Les États-Unis ont approuvé un projet de plusieurs milliards de dollars pour augmenter leur production de plutonium au moment même où Washington appelle l’Iran à revenir à un accord international visant à empêcher Téhéran de développer des bombes nucléaires.

La National Nuclear Security Administration (NNSA), l’agence fédérale responsable de la recherche nucléaire et de la fabrication d’armes aux États-Unis, a approuvé la première phase de conception du nouveau projet.

Au moins 30 puits de plutonium par an seront construits pour «répondre aux besoins de sécurité nationale», a déclaré mercredi la NNSA dans un communiqué.

Le projet du laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, coûtera entre 2,7 et 3,9 milliards de dollars et pourrait être achevé entre 2027 et 2028, a indiqué l’agence.

Les fosses de plutonium sont des obus de plutonium de la taille d’une boule de bowling et un élément crucial des ogives nucléaires.

La décision d’augmenter la production de plutonium est une offre de l’administration du président américain Joe Biden pour compenser le déficit de près de trois décennies du pays dans la quantité de matières qui, selon la NNSA, est nécessaire pour l’arsenal nucléaire américain.





Aussi sur rt.com

La fuite de la conversation privée du ministre des Affaires étrangères visait à déclencher une « division » en Iran, a déclaré le président Rohani







En même temps qu’il élabore des plans pour renforcer le propre stock américain, l’administration Biden a appelé à plusieurs reprises l’Iran à restreindre son programme nucléaire et à revenir aux termes de l’accord nucléaire de 2015.

Des pourparlers indirects américano-iraniens pour relancer l’accord – officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA) – ont eu lieu à Vienne au cours des trois dernières semaines.

Dans le cadre de l’accord, l’Iran avait initialement accepté de freiner son programme nucléaire en échange d’un allégement des sanctions, mais en 2018, le prédécesseur de Biden, Donald Trump, a retiré les États-Unis de l’accord et est revenu à l’imposition de sanctions paralysantes à l’Iran.

Téhéran a alors commencé à violer ses engagements dans le cadre de l’accord.





Aussi sur rt.com

Les participants aux négociations sur un accord nucléaire iranien ont « décidé d’accélérer le processus » de retour complet à l’accord de 2015, a déclaré l’envoyé russe







Biden a déclaré qu’il souhaitait que les États-Unis rejoignent le JCPOA – mais souhaite d’abord que l’Iran fasse des concessions en réduisant la quantité et la pureté de l’uranium qu’il produit et stocke.

Téhéran a déclaré qu’il ne modifierait pas son approche tant que Washington ne lèverait pas les sanctions.

Jeudi, Mikhail Ulyanov, l’ambassadeur de Russie auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui est l’un des médiateurs lors des négociations, a informé l’envoyé spécial américain pour l’Iran Robert Malley des pourparlers.

« Nous avons eu une discussion détaillée et très utile sur les principaux sujets qui sont à l’étude au cours des discussions en cours à Vienne sur la restauration complète du #JCPOA, » Oulianov a dit dans un déclaration sur Twitter.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!