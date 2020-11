L’agence américaine de sécurité routière enquête sur près de 115000 véhicules Tesla

L’agence de sécurité routière du gouvernement américain enquête sur les plaintes selon lesquelles les suspensions peuvent échouer sur près de 115 000 véhicules électriques Tesla.

La National Highway Traffic Safety Administration dit qu’elle a 43 plaintes selon lesquelles les liaisons près des joints à rotule peuvent échouer, permettant un contact entre le pneu et le revêtement de roue.

L’enquête, annoncée vendredi sur le site Web de l’agence, couvre les berlines Model S de 2015 à 2017 et les SUV Model X de 2016 à 2017.

L’agence a déclaré que 32 propriétaires se sont plaints de pannes à basse vitesse, mais 11 ont déclaré que les liaisons avaient échoué sur les routes en roulant au-dessus de 10 mi / h, dont quatre à des vitesses d’autoroute.

La Tesla Model S, sur la photo, et le SUV Model X font l’objet d’une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis après avoir reçu 43 plaintes concernant des joints à rotule

Il dit que le nombre de plaintes augmente à mesure que les véhicules vieillissent, avec 32 au cours des deux dernières années. Trois des plaintes concernant les autoroutes sont survenues au cours des trois derniers mois.

En outre, la NHTSA dit qu’elle a huit plaintes qui peuvent impliquer des échecs de suspension qui n’ont pas été confirmés par des photos ou des dossiers de service.

Il a déclaré qu’il n’avait aucun rapport d’accidents ou de blessures.

L’agence dit qu’elle enquêtera sur la fréquence à laquelle le problème survient et les conséquences sur la sécurité. La sonde pourrait entraîner un rappel.

La NHTSA a déclaré qu’en 2017, Tesla a publié un bulletin de service décrivant l’échec et indiquant que les conducteurs pouvaient toujours contrôler les véhicules “ mais que le pneu pourrait entrer en contact avec le revêtement du passage de roue ”.

Le bulletin indique que les véhicules présentant des problèmes ont été construits du 19 janvier 2016 au 25 mai 2016.

Mais la NHTSA a déclaré que les plaintes concernaient 41 véhicules construits avant ou après la gamme citée dans le bulletin.

Vingt-neuf ont été construits après la fin de la gamme.

Les voitures Model S ont coûté plus de 67 920 $.

Vendredi également, Tesla a rappelé 870 véhicules en Chine pour des toits défectueux, dont une partie pourrait tomber, a déclaré le régulateur du marché chinois.

L’annonce intervient juste un mois après un autre rappel de près de 30 000 voitures importées en Chine – le plus grand marché automobile du monde – en raison de défauts de suspension.

L’Administration d’État chinoise pour la réglementation du marché a déclaré que le dernier rappel concernait les voitures Model X produites entre le 16 mars et le 31 juillet 2016.

Déjà cette semaine, Tesla a rappelé 9000 véhicules Model X fabriqués en 2016 en raison d’une garniture de toit qui pourrait se séparer de la voiture. Sur la photo, un transporteur de voitures transporte de nouveaux véhicules Tesla

Tesla Model X P90D fait partie des modèles ciblés dans la dernière sonde

Certaines parties de la garniture du toit peuvent avoir un apprêt insuffisant, qui est utilisé pour améliorer l’adhérence, ce qui signifie qu’il pourrait tomber, a déclaré le régulateur dans un communiqué.

“Si la garniture tombe du véhicule pendant la conduite, cela augmentera le risque de collision ou de blessure pour les véhicules derrière, en particulier les motos, ce qui présente un risque pour la sécurité”, a ajouté le communiqué.

Tesla inspectera gratuitement les voitures rappelées et effectuera un test sur la garniture du toit pour vérifier si l’apprêt est suffisant.

Mercredi, Tesla a publié un autre retrait aux États-Unis pour plus de 9000 voitures Model X fabriquées en 2016, également en raison de garnitures de toit qui pourraient se séparer, selon la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis.

Au cours des dernières années, plusieurs propriétaires de Model X ont publié des images sur Facebook et Reddit montrant des morceaux de toit manquants sur leurs véhicules.

Plus tôt cette semaine, des séquences vidéo ont fait surface sur les réseaux sociaux en Chine montrant le toit d’une Tesla s’envoler alors que l’automobiliste dévalait une autoroute alors que l’entreprise commençait à rappeler des voitures

La NHTSA a déclaré que la garniture cosmétique du toit avant et de la colonne vertébrale peut avoir été collée sans utiliser au préalable un apprêt, et qu’une ou les deux pièces de garniture peuvent se séparer du véhicule pendant qu’il roule.

La semaine dernière, un recours collectif a été déposé devant le tribunal fédéral de Californie, alléguant que Tesla a non seulement ignoré le problème, mais a tenté de le dissimuler.

Et lundi, des rapports ont fait état d’un défaut de sécurité dans le populaire SUV Model X de la société.

Le récent rassemblement a augmenté la valeur nette du PDG Elon Musk de 7,2 milliards de dollars à 127,9 milliards de dollars

Des chercheurs menant une expérience de sécurité avec le groupe COSIC à l’Université de Louvain en Belgique ont découvert qu’il était possible de pirater et de voler les voitures de 80000 $ via un porte-clés Bluetooth, selon Wired.

Le groupe COSIC a informé Tesla du problème en août et une mise à jour logicielle a été créée pour mieux protéger les porte-clés.

Malgré les problèmes, les actions de Tesla ont grimpé en flèche ces derniers jours après l’annonce de l’annonce de l’adhésion de la société au S&P 500 en décembre.

L’une des actions les plus appréciées – et détestées – de Wall Street, Tesla était déjà la société la plus échangée sur le marché boursier américain en valeur quotidienne moyenne, mais le trading a augmenté au cours des dernières sessions, avec le cours de l’action de Tesla.

Ils ont maintenant bondi de 40% depuis le 16 novembre, date à laquelle l’annonce a été faite.

Les traders ont acheté et vendu en moyenne près de 26 milliards de dollars d’actions Tesla par session au cours des cinq jours se terminant mardi, ce qui représente près de 8% de toutes les actions négociées sur les bourses américaines, selon les données de Refinitiv.

C’est plus que la valeur combinée des transactions sur Amazon.com Inc et Apple Inc au cours de la même période.

En hausse de plus de 600% en 2020, Tesla est devenu de loin le constructeur automobile le plus précieux au monde, malgré une production qui ne représente qu’une fraction de Toyota Motor Corp, Volkswagen ou General Motors Co.

Les actions de Tesla ont encore augmenté de 2% vendredi après-midi

En hausse de plus de 600% en 2020, Tesla est devenu de loin le constructeur automobile le plus précieux au monde

Au cours de l’année écoulée, Tesla a réalisé en moyenne plus de 16 milliards de dollars par jour en transactions, suivi par Apple, à environ 14 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Mardi, la société a dépassé pour la première fois la capitalisation boursière de 500 milliards de dollars.

Le récent rassemblement a augmenté la valeur nette du PDG Elon Musk de 7,2 milliards de dollars à 127,9 milliards de dollars, l’aidant à dépasser Bill Gates pour devenir la deuxième personne la plus riche du monde, selon le Bloomberg Billionaires Index.

Musk, qui était classé 35e en janvier, a ajouté 100,3 milliards de dollars à sa valeur nette jusqu’à présent cette année, selon l’indice.

Les actions de Tesla ont encore augmenté de 2% vendredi après-midi.

Une demande de commentaire de Tesla sur la sonde n’a pas été retournée.