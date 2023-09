L’Agence américaine de sécurité nationale dévoile un centre de sécurité pour l’intelligence artificielle | Actualités sur la cybersécurité

La National Security Agency (NSA) des États-Unis a annoncé la création d’un centre de sécurité de l’intelligence artificielle qui supervisera le développement et l’intégration des capacités d’IA au sein des services de défense et de renseignement américains.

Le directeur de la NSA et du Cyber ​​Command américain, le général Paul Nakasone, a déclaré jeudi que les responsables américains étaient conscients de l’importance croissante de l’IA dans le paysage de la sécurité nationale et que l’ouverture du nouveau centre faisait partie des mesures visant à « façonner l’avenir » de l’IA. Technologie d’IA dans les secteurs de la sécurité, de la défense et du renseignement.

« Nous conservons aujourd’hui un avantage dans l’IA aux États-Unis. Cet avantage de l’IA ne doit pas être pris pour acquis », a déclaré Nakasone au National Press Club de Washington, DC, où il a parlé de l’ouverture du centre et de la menace croissante que représente la Chine.

Le centre d’IA sera intégré à l’actuel centre de collaboration en matière de cybersécurité de la NSA, a déclaré Nakasone, où il deviendra le point focal pour « promouvoir l’adoption sécurisée de nouvelles capacités d’IA au sein de l’entreprise de sécurité nationale et de l’industrie de défense ».

« L’IA aura de plus en plus d’importance pour la sécurité nationale en matière diplomatique, technologique et économique pour notre pays et nos alliés et partenaires », a déclaré Nakasone, selon un communiqué du ministère américain de la Défense.

Le chef de la NSA a déclaré qu’il était impératif que les États-Unis maintiennent leur leadership dans le développement de l’IA et que les acteurs étrangers malveillants soient empêchés d’obtenir les innovations américaines en matière d’IA.

« Nous devons développer une solide compréhension des vulnérabilités de l’IA, des menaces du renseignement étranger sur ces systèmes d’IA et des moyens de faire face à la menace afin d’assurer la sécurité de l’IA », a-t-il déclaré.

Interrogé sur l’utilisation par les États-Unis de l’IA pour automatiser l’analyse des menaces, Nakasone a déclaré que les agences américaines de renseignement et de défense utilisent déjà l’IA, même si les décisions finales sont toujours prises par des humains.

« L’IA nous aide, mais nos décisions sont prises par des humains. Et c’est une distinction importante », a-t-il déclaré. « Nous voyons effectivement l’aide de l’intelligence artificielle. Mais en fin de compte, les décisions seront prises par les humains et les humains dans la boucle. »

Répondant aux questions des journalistes, Nakasone a déclaré que l’agence de sécurité américaine n’avait pas encore détecté de tentatives de la Russie ou de la Chine d’influencer les élections présidentielles américaines de 2024.

Un certain nombre d’élections auront lieu dans d’autres régions du monde avant le vote présidentiel américain, a-t-il déclaré, et les États-Unis travailleront avec leurs partenaires et alliés pour contribuer à dissuader de telles tentatives de manipulation.

La création d’un centre de sécurité de l’IA fait suite à une étude de la NSA qui a identifié la protection des modèles d’IA contre le vol et le sabotage comme un défi clé en matière de sécurité nationale pour les États-Unis, d’autant plus que les technologies d’IA générative émergent avec un immense potentiel de transformation pour les bons et les mauvais acteurs.

Les chercheurs en cybersécurité affirment également que la Chine a intensifié ces derniers mois ses cyberopérations axées sur les institutions américaines et alliées, qui pourraient inclure le prépositionnement de logiciels malveillants conçus pour perturber les communications militaires.

Jeudi, les États-Unis et le Japon ont publié une alerte indiquant que des pirates informatiques chinois ciblaient les entités gouvernementales, industrielles, de télécommunications et autres qui soutiennent leurs armées.