L’agence alimentaire de l’ONU prévient que la nouvelle route maritime américaine pour l’aide à Gaza pourrait échouer à moins que les conditions ne s’améliorent

WASHINGTON (AP) — Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a déclaré mardi que le nouveau projet de jetée de 320 millions de dollars destiné à acheminer l’aide à Gaza pourrait échouer à moins qu’Israël ne commence à fournir les conditions dont les groupes humanitaires ont besoin pour opérer en toute sécurité, après un lancement chaotique qui s’est terminé avec une grande partie de l’aide. pillé et un Palestinien mort.

Les livraisons depuis le quai ont été interrompues dimanche après que le convoi humanitaire de samedi n’a pas pu atteindre les entrepôts de Gaza comme prévu, a indiqué le PAM. Les 10 premiers camions était entré par la jetée vendredi.

L’agence des Nations Unies réévalue actuellement les mesures logistiques et de sécurité et recherche des itinéraires alternatifs à l’intérieur de Gaza, a déclaré le porte-parole Abeer Etefa. Le PAM travaille avec l’Agence américaine pour le développement international pour coordonner la livraison de nourriture depuis la nouvelle route américaine.

Aucun des 11 camions humanitaires qui ont quitté le quai nouvellement installé sur une plage de Gaza n’est arrivé à un entrepôt comme prévu samedi, a déclaré un autre porte-parole du PAM, Steve Taravella, à l’Associated Press. Il a déclaré qu’ils avaient été réquisitionnés par ce qui est devenu une foule de personnes rassemblées à proximité.

« Sans approvisionnement suffisant à Gaza, ces problèmes continueront de faire surface. L’acceptation de la communauté et la confiance qu’il ne s’agit pas d’un événement ponctuel sont essentielles au succès de cette opération », a déclaré Taravella dans un courrier électronique. « Nous avons soulevé cette question avec les parties concernées et réitéré notre demande de routes alternatives pour faciliter l’acheminement de l’aide. À moins que nous recevions l’autorisation et la coordination nécessaires pour utiliser des itinéraires supplémentaires, cette opération pourrait ne pas réussir. »

Le PAM a également déclaré mercredi qu’il avait distribution de nourriture suspendue dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, en raison du manque d’approvisionnement et de l’insécurité.

Le président Joe Biden a ordonné à l’armée américaine de construire une jetée et un quai pour les livraisons de nourriture, de traitements à haute valeur nutritive et d’autres fournitures vitales. Les restrictions israéliennes sur les expéditions de nourriture et d’aide à travers les frontières terrestres et les combats en général ont plongé les 2,3 millions d’habitants de Gaza dans une grave crise alimentaire depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre.

Les militaires américains et israéliens ont supervisé les premières expéditions vers la nouvelle jetée américaine.

Les autorités ont fourni peu de détails précis sur ce qui s’est passé samedi. Cependant, la vidéo d’Associated Press montre des véhicules blindés israéliens sur une route de plage, puis des camions d’aide avançant sur la route. Les civils qui observent depuis le bord de la route commencent progressivement à grimper sur les camions humanitaires, jetant l’aide aux personnes en contrebas. De nombreuses personnes semblent alors envahir les camions humanitaires et leurs marchandises.

À un moment donné, des membres de la foule sont montrés en train de transporter un homme immobile avec une blessure à la poitrine à travers la foule. Une morgue locale a confirmé plus tard à l’AP que l’homme avait été tué par un coup de fusil. À un autre moment, des coups de feu ont crépité et certains hommes dans la foule se cachent apparemment derrière des boîtes de secours pour se cacher.

On ne sait pas clairement qui a tiré.

Interrogée sur la fusillade, l’armée israélienne a déclaré à l’AP, en utilisant l’acronyme de Forces de défense israéliennes : « Tsahal se concentre actuellement sur l’élimination de la menace de l’organisation terroriste Hamas ».

___

Magdy a rapporté du Caire.