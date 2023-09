L’agence abandonne Russell Brand et un avion de combat furtif disparaît après un « accident »: Morning Rundown

Dans le bulletin d’aujourd’hui : Les républicains qui s’étaient initialement opposés à une enquête de destitution de Biden disent maintenant qu’ils l’acceptent. L’agence de Russell Brand le laisse tomber suite à des allégations d’agression sexuelle. De plus, les meilleurs moments de l’interview « Meet the Press » de Trump.

Voici ce qu’il faut savoir aujourd’hui.

Voici les meilleurs moments de l’interview de Trump « Meet the Press »

L’ancien président Donald Trump s’adresse à Kristen Welker à Bedminster, dans le New Jersey, le 14 septembre 2023. William B.Plowman / NBC News

L’ancien président Donald Trump s’est entretenu avec la nouvelle modératrice de « Meet the Press », Kristen Welker, pendant plus d’une heure cette semaine, discutant de ses procès à venir et de son rôle dans l’attaque du 6 janvier, tout en continuant de promouvoir des mensonges sur les élections de 2020.

L’interview de Trump avec NBC News a mis en évidence la dualité du candidat qui est le grand favori pour remporter l’investiture présidentielle du GOP : d’un côté, il trace une voie de communication politique adaptée aux élections générales, tandis que de l’autre, il est aussi combatif comme toujours face aux accusations qui pèsent sur lui. Il dit que les membres de son propre parti « parlent de manière très vague » de l’avortement et que, malgré quatre procès, il a déclaré à Welker qu’il « ne pense même pas » à aller en prison. Voici quelques-uns des meilleurs moments de l’interview, que vous pouvez regarder en intégralité ici.

Les républicains qui se sont opposés à une enquête de destitution de Biden se disent désormais d’accord

Avant que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, ne lance une enquête de destitution, le représentant de centre-droit Don Bacon a exhorté son parti à ne pas s’engager dans cette voie, affirmant que c’était « trop tôt » en raison du manque de preuves contre le président Joe Biden.

Bacon a depuis changé de ton et a déclaré qu’il n’était pas en désaccord avec cela. « S’il y a un crime ou un délit grave, eh bien, obtenons les faits », a déclaré Bacon à NBC News, ajoutant qu’il avait été « hésitant » à ce sujet plus tôt – mais maintenant c’est fait, et il se tient aux côtés de McCarthy.

Ses remarques représentent une tendance à l’assouplissement des positions de la part d’autres républicains de la Chambre soutenant la direction de leur parti, même si McCarthy cède à la pression des législateurs d’extrême droite pourrait mettre en danger ses sièges compétitifs.

La direction de Russell Brand coupe tout lien professionnel avec lui

Marque Russell. Lester Cohen / Getty Images pour le fichier The Recording Academy

L’agence de gestion de Russell Brand a mis fin à tous les liens professionnels avec l’acteur et comédien après la publication d’allégations d’agression sexuelle à la suite d’une enquête conjointe du Times de Londres, du Sunday Times et de Channel 4 Dispatches.

Quatre femmes ont porté des allégations contre Brand, qu’il a niées. La Tavistock Wood Management Agency a déclaré croire il a été « horriblement induit en erreur par lui ».

Les capacités furtives d’un avion de combat américain semblent trop bien fonctionner, les autorités étant obligées de demander de l’aide au public pour retrouver un F-35 qui a disparu quelque part au-dessus de la Caroline du Sud lorsque le pilote s’est éjecté en raison d’un « accident ».

Les États-Unis demandent de l’aide pour retrouver l’avion de combat F-35 disparu après l’éjection d’un pilote lors d’un « accident »

Joint Base Charleston, une base aérienne de North Charleston, a déclaré qu’elle travaillait avec la Marine Corps Air Station Beaufort pour « localiser un F-35 impliqué dans un accident » dimanche après-midi. Le les circonstances entourant cet « accident » restent flouesmais le pilote a été transporté à l’hôpital dans un état stable.

La mère de l’ancien joueur disparu de la NFL, Sergio Brown, a été mortellement agressée

La mère de l’ancien joueur des Buffalo Bills, Sergio Brown, a été retrouvée morte après que tous deux aient été portés disparus dans la banlieue de Chicago.

Sa mort faisait l’objet d’une enquête pour homicide après avoir été retrouvée inconsciente près d’un ruisseau derrière sa maison avec de multiples blessures dues à des agressions, selon le bureau du médecin légiste. Toute personne disposant d’informations sur son sort a été invitée à contacter les autorités.

La politique en bref

Congrès: Les Républicains de la Chambre sont parvenus à un accord de principe pour empêcher temporairement une fermeture du gouvernement grâce à un accord à court terme, mais il est peu probable qu’il soit adopté par le Sénat.

Élection 2024 : Nikki Haley s’appuie sur son expérience en politique étrangère dans le cadre d’un thème de campagne plus large.

Immigration: La Border Patrol n’a pas été en mesure de donner le nombre exact de familles qui ont été séparées cet été pendant leur détention, et a déclaré la pratique pourrait encore se produire.

Code vestimentaire du Sénat : Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a modifié le code vestimentaire informel du Sénat pour permettre aux sénateurs de porter ce qu’ils veulent sur le sol, ce qui entrera en vigueur aujourd’hui.

Choix du personnel : « Vous avez l’impression d’être dans un four »

Andrea Washington pleure en parlant de la chaleur extrême et de sa santé après s’être versée de l’eau sur elle-même lors de températures record à Austin le 11 juillet. Fichier Brandon Bell / Getty Images

Le changement climatique est un sujet difficile à aborder. C’est pourquoi nous essayons de regarder notre monde en train de se réchauffer à travers les yeux de ceux qui le vivent. Cette pièce vise à se concentrer sur les voix de ceux qui ont dû endurer certaines des situations les plus extrêmes au cours de ce qui a été un été particulièrement brutal pour des millions d’Américains. C’est le genre d’histoires cela ne fera que devenir plus courant à mesure que notre planète continue de se réchauffer.— Jason Abbruzzese, rédacteur en chef de la technologie, de la science et du climat

Dans le cas où vous l’avez manqué

