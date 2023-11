L’âge secret de votre corps en révèle davantage sur le risque de démence que votre anniversaire : ScienceAlert

À mesure que nous avançons dans la vie, le risque de développer des maladies chroniques, notamment le cancer, les maladies cardiaques et les troubles neurologiques, augmente considérablement.

Cependant, même si nous vieillissons tous chronologiquement au même rythme, biologiquement, nos horloges peuvent faire tic-tac. plus vite ou plus lentement. Se fier uniquement à l’âge chronologique – le nombre d’années depuis la naissance – ne suffit pas pour mesurer l’âge biologique interne du corps.

Cette divergence a incité les scientifiques à trouver des moyens de déterminer l’état de santé d’une personne. âge biologique. Une façon est de regarder “horloges épigénétiques” qui prennent en compte les changements chimiques qui se produisent dans notre ADN à mesure que nous vieillissons. Une autre approche utilise informations provenant d’examens médicauxcomme la tension artérielle, le taux de cholestérol et d’autres mesures physiologiques.

En utilisant ces « biomarqueurs », les chercheurs ont découvert que lorsque l’âge biologique d’une personne dépasse son âge chronologique, cela signifie souvent vieillissement cellulaire accéléré et une plus grande susceptibilité aux maladies liées à l’âge.

Nos nouvelles recherches suggèrent que votre âge biologique, plus que le nombre d’années que vous avez vécu, peut prédire votre risque de démence et d’accident vasculaire cérébral à l’avenir.

Études précédentes ont mis en lumière cette association mais ils étaient souvent limités en ampleur. Cela a laissé des lacunes dans notre compréhension du lien entre le vieillissement biologique et divers troubles neurologiques, notamment la maladie de Parkinson et la maladie des motoneurones.

Pour combler cette lacune, notre étude, publié dans le Journal de neurologie, neurochirurgie et psychiatrie, a examiné plus de 325 000 adultes britanniques d’âge moyen et plus âgés. Nous avons étudié si un âge biologique avancé augmentait les risques futurs de développer des maladies neurologiques, notamment la démence, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie de Parkinson et la maladie des motoneurones.

Pour évaluer l’âge biologique, nous avons analysé 18 biomarqueurs collectés lors d’examens médicaux effectués entre 2006 et 2010. Ceux-ci comprenaient la tension artérielle, la glycémie, le taux de cholestérol, les marqueurs d’inflammation, le tour de taille et la capacité pulmonaire.

Nous avons ensuite suivi les participants pendant neuf ans pour voir qui développait des maladies neurologiques. Les personnes ayant un âge biologique plus élevé au début de l’étude présentaient des risques significativement plus élevés de démence et d’accident vasculaire cérébral au cours de la décennie suivante, même après avoir pris en compte les différences génétiques, le sexe, le revenu et le mode de vie.

Imaginez deux sexagénaires inscrits dans notre étude. L’un avait un âge biologique de 65 ans, l’autre 60 ans. Celui dont l’âge biologique était le plus accéléré avait un risque de démence 20 % plus élevé et un risque d’accident vasculaire cérébral 40 % plus élevé.

Une association forte

Il convient de noter que même si l’âge biologique avancé a montré une forte association avec la démence et les accidents vasculaires cérébraux, nous avons constaté un lien plus faible avec la maladie des motoneurones et même une direction opposée pour la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson présente souvent des caractéristiques uniques. Par exemple, même si fumer est généralement accélère le vieillissementil exerce paradoxalement un effet protecteur contre la maladie de Parkinson.

Nos résultats montrent que les processus biologiques de vieillissement contribuent probablement de manière substantielle à la démence et aux accidents vasculaires cérébraux plus tard dans la vie. Avec nos recherches précédentes montrant une association significative entre âge biologique avancé et risques de cancerces résultats suggèrent que le ralentissement du déclin interne du corps pourrait être essentiel pour prévenir les maladies chroniques en fin de vie.

L’évaluation de l’âge biologique à partir d’échantillons sanguins de routine pourrait un jour devenir une pratique courante. Les personnes dont le vieillissement est accéléré pourraient être identifiées des décennies avant l’apparition des symptômes de démence. Bien qu’actuellement incurable, la détection précoce offre des possibilités de changements préventifs du mode de vie et d’une surveillance étroite.

Par exemple, les recherches commencent à suggérer que l’âge biologique pourrait être ralenti, voire inversé, intervention sur le mode de vie y compris l’exercice, le sommeil, l’alimentation et les suppléments nutritionnels.

La prochaine étape est de reproduire nos résultats auprès de divers groupes de personnes. Nous espérons également découvrir les liens entre le patrimoine génétique, le vieillissement biologique et d’autres maladies majeures, telles que le diabète et les maladies cardiaques.

Pour l’instant, la surveillance des processus internes de vieillissement pourrait permettre aux individus de retarder le déclin cognitif, offrant ainsi l’espoir d’une vie plus saine et plus épanouissante dans les années à venir.

Jonathan Ka Long MakDoctorant, Institut Karolinska et Sara Haggprofesseur agrégé, épidémiologie moléculaire, Institut Karolinska

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.