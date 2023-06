L’âge requis pour Meta Quest tombe à 10 ans

Meta a modifié l’âge requis pour les utilisateurs de son casque Quest, permettant aux jeunes enfants d’avoir leur propre compte. L’âge minimum d’un compte Meta pour utiliser le casque de réalité virtuelle est passé de 13 à 10 ans, a déclaré la société dans un article de blog Vendredi.

Les parents peuvent créer un compte pour leurs enfants et auront le contrôle sur les applications qu’ils peuvent télécharger. Meta fournira également des protections supplémentaires à ces comptes pour ne montrer que les applications adaptées à l’âge et pour que le compte soit automatiquement défini sur privé et caché aux autres utilisateurs.

Alors que la réalité virtuelle continue de gagner en popularité, l’utilisation de la technologie par les enfants suscite des inquiétudes, des filtres de contenu à la possibilité de blessures physiques lorsqu’ils portent le casque. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré dans une interview en 2021 qu’il ne pensait pas que Quest 2 était approprié pour les enfants, en disant: « Je pense que c’est probablement assez loin que nous construisions vraiment quelque chose comme ça. » Meta a publié l’année dernière des contrôles parentaux pour les casques Quest, y compris l’approbation ou le blocage de certaines applications et l’observation de la durée d’écran du casque.

Le casque de réalité virtuelle actuel de Meta est le Quest 2 à 300 $, mais la société a déjà confirmé que le Quest 3 sortira plus tard à l’automne. Le nouveau matériel devrait être plus mince, avoir de nouveaux contrôleurs et mettre l’accent sur la réalité mixte, qui mélange le monde VR avec le monde réel.

Si vous cherchez à acheter un casque VR, consultez la liste de CNET des meilleurs casques VR de 2023. Le casque Vision Pro AR/VR à 3 499 $ récemment annoncé par Apple n’arrivera pas avant 2024, mais il y a aussi la PlayStation VR 2 et la Valve. Index au choix.