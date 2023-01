La Saint-Valentin n’est qu’à 38 jours et même si vous avez peut-être déjà le vôtre, le nouveau venu de BMF, La La Anthony pourrait en avoir un.

L’actrice a été repérée par TMZHipHop à Hollywood et a parlé de sortir ensemble en 2023 et comment il est passé de gars de 22 ans voulant sortir avec elle à se sentir comme “aucun gars ne veut sortir avec elle”, a-t-elle plaisanté.

On lui a alors demandé “quel genre de tranche d’âge elle veut sortir?” sa réponse “l’âge n’est rien d’autre qu’un chiffre” – oui, vous savez exactement à quelle chanson elle fait référence, le hit de 1994 de feu Aaliyah écrit par R. Kelly.

“Je préfère celui qui est pour moi.”

Je sais que c’est vrai, La La. Cela signifie-t-il que La La serait intéressée par un jeune de 20 ans, puisque l’âge n’est rien d’autre qu’un chiffre ? ! La star de Power a déclaré: “Si Dieu dit que c’est pour moi, je suis d’accord. Tout le monde est différent, 22 ans, c’est un peu trop jeune.

Quant à vous, les trentenaires, vous avez peut-être plus de chance, elle a convenu que 34 ans est un bon âge pour elle à ce jour.

Le natif de New York a demandé le divorce de Carmelo Anthony en juin 2021, mettant fin à plus de 10 ans de mariage. Cependant, elle n’a pas laissé le cœur brisé l’empêcher d’atteindre le sac.

Elle a joué dans la série Power de 50 Cent et plus récemment dans sa franchise BMF. De plus, elle joue également le rôle de “Dom” dans l’émission Starz The Chi et a un rôle récurrent dans “Wu-Tang : An American Saga” de Hulu. Vous pouvez également la revoir sur votre grand écran alors qu’elle devrait jouer dans quelques films à l’horizon.

En plus d’être une mère, une actrice et une productrice à plein temps, elle passe également son temps à faire un travail philanthropique avec des institutions pénitentiaires comme Riker’s Island et travaille avec des prisonniers chaque semaine.

En tant que mère, elle comprend l’importance de combler le fossé et d’étendre cet amour et ces soins supplémentaires aux jeunes. Sa fondation, La La Land, a accueilli 350 élèves âgés de 6 à 18 ans pour une nuit de plaisir, de friandises et de joie.

Hier était une journée incroyable! Mon cœur est si plein❤️Ma fondation, La La Land, a accueilli 350 étudiants âgés de 6 à 18 ans pour une nuit de vacances amusantes avec de la musique de @suaveluciano et animée par @whoisparisphillips avec des performances surprises de @fivioforeign_8fs & @lola.brooke ❤️Merci à @nycgauchos pour nous avoir permis d’utiliser votre espace. PAS DE MEILLEUR SENTIMENT QUE DE DONNER EN RETOUR 🙏🏽❤️BONNES VACANCES❤️

En tant que meilleure amie de certaines des femmes les plus chaudes d’Hollywood comme Kim Kardashian, Ciara et Serena pour n’en nommer que quelques-unes, Miss Anthony est dehors et a l’air délicieuse à chaque fois qu’elle frappe le gramme.

Elle a récemment béni ses followers sur IG, pour le Nouvel An avec une photo d’elle portant une couverture transparente sur un mono-kini noir. Sa section de commentaires débordait de compliments, d’yeux de cœur et d’emojis de signe de feu.

Avec tout ce que La La a pour elle, on pourrait penser que sortir ensemble serait facile, mais nous voyons que c’est difficile ici pour TOUT LE MONDE.

Bien qu’elle ait parlé du sujet, elle n’a pas déclaré si elle cherchait à entrer dans une relation de sitôt.

Si vous êtes fan, vous pouvez la voir dans la nouvelle saison de BMF qui a débuté le vendredi 6 janvier. Parmi les autres nouveaux ajouts au casting de la saison 2, citons La La Anthony, Kelly Hu, Leslie Jones, Yung Miami des City Girls, Mo’Nique et Jalen Rose.