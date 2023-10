L’âge n’est qu’un chiffre, sauf si vous êtes une mariée à la fin de la soixantaine.

Cette chronique à la première personne est écrite par Christine Labaty, qui vit à Ottawa. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ .

Techniquement, une mariée est une femme sur le point de se marier. Le mot évoque des images spécifiques – des robes, des voiles et des accessoires scintillants portés par de jeunes beautés au visage frais. C’est une grosse affaire et elle n’est pas destinée aux femmes mûres.

Au Canada, le l’âge moyen pour se marier est de 30,7 ans .

J’avais 67 ans lorsque mon partenaire m’a proposé. Il avait déjà été marié, mais ce serait mon premier mariage. J’étais excité, mais aussi en territoire inconnu. Ayant plus de deux fois l’âge moyen à mon mariage, j’ai dû tracer mon propre chemin en tant qu’épouse. Heureusement, ma belle-sœur était fleuriste et m’a proposé de planifier et d’organiser le mariage, me laissant seulement me soucier de trois choses : le gâteau, la cérémonie et mon look.

J’étais gêné lorsque j’ai rencontré mon premier vendeur potentiel – une pâtissière d’une trentaine d’années – et que je me suis présenté comme la mariée. Elle a dit qu’elle ne jugeait pas, mais je savais que d’autres le feraient. Parfois, lorsque les vendeurs me félicitaient, cela ne semblait pas sincère – comme s’ils me jugeaient comme une mariée plus âgée, mais qu’ils étaient également gentils avec moi parce que j’étais une cliente avec de l’argent à dépenser.

La robe

En tant que mariée, je me suis inquiétée de chaque aspect de mon look. Les chaussures à elles seules ont été remplacées cinq fois !

Mais quand est venu le temps d’acheter des robes, j’avais l’impression d’être dans un no-woman’s land. Au fil des années, lorsque je regardais des émissions de mariage et de téléréalité, la plupart des robes semblaient avoir été conçues pour des femmes dans la vingtaine ou la trentaine, et je ne pouvais pas m’imaginer dans ces articles moulants. Je ne pouvais pas non plus m’identifier aux modèles. Après avoir été demoiselle d’honneur cinq fois, dont une fois où la vendeuse de la boutique m’a fait me sentir énorme malgré une taille huit, je savais que je ne voulais pas retourner dans un salon de mariage. Je ne voulais pas non plus porter une robe de mariée blanche traditionnelle. L’un des avantages d’être plus âgé est qu’au fil des années, j’ai développé mon style personnel et je savais ce qui allait bien avec ma silhouette courbée. Je voulais une robe simple, de couleur claire et fluide, adaptée à un mariage dans un jardin.

J’ai essayé 14 robes en tout. J’ai renvoyé la plupart d’entre eux parce qu’ils n’étaient pas assez spéciaux pour une mariée. Alors, j’ai commencé à m’intéresser aux robes de mère de la mariée. Un rose pâle avec une cape légèrement brodée de roses cochait toutes les cases et me faisait me sentir spéciale. Pour compléter le look, j’avais prévu d’ajouter un peu d’éclat avec des boucles d’oreilles et un peigne à cheveux rose avec des cristaux.

Et comme beaucoup de mariées, j’ai ressenti la pression de suivre un régime et de perdre du poids. J’ai donc acheté la robe en deux tailles – les mots de cette vendeuse d’il y a tant d’années résonnaient à mes oreilles – comme si je n’étais pas « assez bien » pour être mariée si je n’avais pas l’air plus mince. J’ai réussi à réduire une taille de robe et j’aimerais pouvoir dire que c’est simplement parce que je voulais améliorer ma confiance en moi et ma santé. Mais la vérité est que j’avais aussi le sentiment tenace que je devais perdre du poids pour être digne d’être mariée.

Le regard

Contrairement peut-être à beaucoup de femmes de mon âge, j’ai toujours les cheveux longs et épais et je les colore et les met en valeur. Une de mes amies m’a suggéré de mettre mes cheveux dans un chignon. Mais même si je comprends pourquoi de nombreuses jeunes mariées font cela pour un look plus mature, ce la mariée ne voulait pas d’un style qui la vieillissait ! J’ai opté pour un demi-chignon, que mon coiffeur a confirmé lors de l’essai comme étant plus « jeune ». Ce n’était pas non plus mon intention – je voulais juste être belle et me ressembler.

Pour la même raison, j’ai embauché une maquilleuse qui avait travaillé avec un photographe qui avait réalisé de nombreux portraits de femmes de plus de 50 ans. Elle savait que la peau mature était à son meilleur avec beaucoup de crème hydratante, une base de maquillage et un maquillage plus léger, en particulier pour un mariage en journée. .

Oui, mon âge n’était qu’un chiffre. Mais je savais aussi que cela ne pouvait pas faire de mal de faire tout ce que je pouvais pour m’aider à ressembler et à me sentir comme une mariée.

Se sentir mariée

J’avais suffisamment d’expérience de vie pour savoir que les garnitures de la robe, du maquillage et de la coiffure n’étaient que la cerise sur le gâteau. Être mariée signifiait non seulement se sentir nuptiale, mais aussi participer à la joie de se marier. Peut-être que mon expérience de vie aurait dû me calmer, mais j’étais nerveux et très émotif le jour de mon mariage. La seule chose qui m’a calmé, c’est de regarder mon mari dans les yeux.

Labaty, deuxième à droite, sourit en se tenant à côté de son nouveau mari, Rick Sawyer, et d’autres invités lors du toast de mariage. (Maria Martyniuk)

Tout s’est bien passé ce jour-là. Nous avons eu le mariage dans le jardin de nos rêves, malgré des prévisions sombres. La cérémonie était sincère. Les fleurs et le lieu étaient exquis. Nos invités se sont mélangés et se sont bien amusés. Les bébés circulaient. C’était le bon type de mariage, pour notre étape de la vie.

Et l’heureuse mariée avait l’air à la hauteur, malgré son âge.