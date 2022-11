L’âge n’est qu’un chiffre’ prouve qu’un homme âgé fait des cascades sur son vélo sous la pluie

La génération d’aujourd’hui doit apprendre de ses aînés « comment vivre sa vie ». N’est-ce pas ce que nous entendons dans notre vie quotidienne à cause du monde numérique contemporain ? Bien sûr, nous le faisons! Et cette personne âgée leur donne raison. Récemment, une vidéo d’un homme faisant du vélo de la manière la plus cool est devenue virale car les internautes ont adoré son esprit vif et son enthousiasme. Dans le clip, l’homme pouvait être aperçu en train d’effectuer des cascades alors qu’il traversait la route très fréquentée sous la pluie.

Un utilisateur de Twitter appelé Zindagi Gulzar Hai a partagé une vidéo d’un homme vêtu d’une tenue blanche traditionnelle effectuant des cascades tout en faisant du vélo sous la pluie. Le clip montrait le vieil homme levant les mains horizontalement alors qu’il tentait d’équilibrer le vélo sans l’aide de ses mains. Au milieu de la route très fréquentée, l’homme traverse un esprit libre et prouve “c’est ce qu’est la vie – le bonheur”. Les internautes ont adoré l’esprit libre de l’homme d’âge moyen dans la vidéo qui a amassé plus de 50 000 vues sur le site de micro-blogging, au moment de la rédaction de l’article.

“Profitez de chaque instant”, lisez la légende à côté du clip de 26 secondes qui a été récemment partagé sur Twitter.

Les utilisateurs qui ont été inspirés par la façon dont l’homme âgé célébrait chaque instant ont compris que “l’âge n’est qu’un chiffre”.

“Le bonheur dans la vie”, a écrit un internaute. Un autre Twitterati a commenté : « La vie est belle ».

“Asli Zindagi ka Maja” (Symbole d’une vie parfaite) a déclaré un internaute.

En septembre 2022, une femme âgée a également conquis les cœurs pour ses jolis mouvements de danse dans une station de métro. Dans la vidéo, la vieille dame groove comme si personne ne la regardait et c’est ce qui a attiré l’attention des internautes qui ont loué son énergie et ses mouvements stylés. Regardez la vidéo ci-dessous !

N’est-il pas beau de voir comment les anciens suscitent l’espoir d’une vie heureuse et nous enseignent comment la vivre pleinement ?

