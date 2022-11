L’âge n’est qu’un chiffre pour ces hommes âgés sur la piste de danse

La danse est thérapeutique et amusante, et les gens de tous les groupes d’âge sont d’accord avec cela. Des vidéos de personnes âgées se rendant sur la piste de danse font souvent surface sur le net. Récemment, un de ces clips est devenu viral. Cette vidéo de 52 secondes montre deux hommes âgés dansant sur une chanson populaire de Bollywood, Main Teri Dushman Dushman Tu.

La vue de ces deux hommes dansant de manière insouciante vaut vraiment le coup d’œil, prenant du temps sur votre emploi du temps chargé. Leurs mouvements originaux ont laissé les internautes en grand écart. La vidéo a été partagée le 6 novembre par un utilisateur de Twitter nommé @ JaikyYadav16 et a enregistré plus de 2 65 000 vues. La légende a été écrite en hindi, ce qui se traduit approximativement par : “L’âge ne créera pas d’obstacles si une personne apprend à profiter de la vie.”

Les utilisateurs des réseaux sociaux sont restés bouche bée et ont apprécié la performance hilarante de ces hommes. Un utilisateur m’a informé que ce clip vient du Rajasthan.

म्हारा राजस्थान…

Un autre a écrit que cette forme de danse est la plus courante dans presque tous les mariages indiens.

Danse la plus courante des festivals indiens, du mariage et de toute fonction

Une bobine Instagram similaire a fait surface sur Internet il y a quelque temps. Dans le court clip, une personne âgée jouait de la salsa. Les utilisateurs ont été impressionnés par la façon dont le vieil homme a réussi les mouvements de salsa malgré son âge. Ses pas et sa coordination avec la dame étaient de premier ordre.

Et si vous pensez que c’est tout, cet homme a plus en réserve pour vous. Quelques instants plus tard, il a pris la femme dans ses bras, tandis que la foule l’acclamait bruyamment. Un point culminant majeur de la vidéo est le genre d’enthousiasme que cet homme âgé a manifesté en dansant. Il ne s’est pas arrêté un instant ou deux dans aucune partie de cette vidéo.

Les utilisateurs ont loué l’endurance de cet homme et ont admiré le fait qu’il semblait n’avoir aucun problème de santé, compte tenu de son âge. Un autre a applaudi le fait que les aînés soient extrêmement doués pour la danse. Un troisième a écrit: “J’aimerais pouvoir danser comme ça maintenant !!! Marche à suivre!!! Aimer!”

La bobine a recueilli 56 00 000 vues et plus.

