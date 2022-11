L’âge n’est pas qu’un chiffre, c’est un score à battre pour un quilleur de 103 ans – Shaw Local

Pour aider à célébrer son 103e anniversaire cette semaine, Ed Berthold, un résident de Fox River Grove, a fait ce qu’il fait depuis plus de huit décennies : un score bien au-dessus de son âge.

En fait, le vétéran de la Seconde Guerre mondiale a affiché une performance de 156 quilles lors du rassemblement hebdomadaire de sa ligue des plus de 50 ans, une performance qui comprenait le renversement d’une difficile division 7-10. Sur la saison, il affiche en moyenne un score de 116.

«Quand vous entendez parler d’un quilleur de 103 ans, vous imaginez un petit gars penché et décrépit. Mais quand vous le regardez, vous penseriez qu’il a 80 ans », a déclaré Gail Evans, présidente de la ligue de quilles. “Il est incroyable.”

Berthold est devenu accro au bowling alors qu’il servait dans l’Army Air Corps pendant la Seconde Guerre mondiale. Un incendie de moteur sur son bombardier B-24 a forcé son équipage de conduite à attendre 30 jours en Islande pour des pièces de rechange. Lui et ses collègues membres d’équipage passaient le temps à pêcher sur la glace et à jouer aux quilles sur glace.

Les membres de la Palatine American Legion Post 690 Color Guard saluent le quilleur de 103 ans Ed Berthold de Fox River Grove, à gauche, à Bowlero à Deer Park le mardi 22 novembre 2022. L’histoire d’amour de Berthold avec le bowling a commencé quand il était coincé en Islande alors qu’il servait pendant la Seconde Guerre mondiale. (John Stark)

Sa fille, Barb Berthold, joue également dans la ligue et le conduit entre sa maison de Fox River Grove et le Bowlero à Deer Park. Elle a dit que l’une des clés de la longévité de son père et de ses prouesses au bowling est sa détermination.

Elle se souvient que son père est tombé d’une échelle il y a un peu plus de 10 ans alors qu’il réglait l’antenne parabolique sur son toit. Le plongeon dans l’allée l’a laissé avec une coiffe des rotateurs déchirée à l’épaule droite, qui est son bras de bowling.

Pour la plupart des gens de son âge, la blessure mettrait fin à leurs jours de quilles. Pas Berthold.

“Il a subi une intervention chirurgicale puis a commencé à prendre des cours pour pouvoir jouer de la main gauche”, a déclaré Barb Berthold. “Quand il veut faire quelque chose, il le fait.”

Berthold a dit qu’il avait même joué un 300 une fois, bien que sa fille se soit empressée de noter que s’il l’avait fait, ce n’était pas documenté.

Deux photos d’Ed Berthold, 103 ans, prises lorsqu’il servait dans l’Army Air Corps pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été exposées cette semaine pour une célébration d’anniversaire à Bowlero à Deer Park. (John Stark)

« Pour moi, sa plus grande réussite est qu’il continue de jouer aux quilles », a-t-elle déclaré.

L’un des moments forts de la célébration de l’anniversaire de Berthold cette semaine – à part la grève qu’il a lancée dans le quatrième cadre – a été lorsque des membres de la Palatine American Legion Post 690 Color Guard lui ont rendu visite pour le remercier de son service et lui ont remis un chapeau et une chemise spéciaux. .

“Il y a pas mal de vétérans dans notre ligue”, a déclaré Evans. « La majorité de la ligue a entre 70 et 80 ans. Nous sommes vieux !

Berthold a dit qu’il était surpris par la fête et qu’il appréciait tout ce que ses amis quilleurs avaient fait pour lui.

Et, a-t-il ajouté, il espère que son nom est correctement orthographié dans le journal.

Barb Berthold a dit qu’elle était simplement heureuse que son père puisse apporter autant de joie aux autres.

“Je suis fière de lui, et ils sont tous fiers aussi”, a-t-elle déclaré. “C’est une vraie fête, et je suis juste fier de le livrer au bowling.”

