L’âge légal de la retraite pourrait passer à 68 ans plus tôt que prévu, selon un rapport

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les ministres veulent relever l’âge de la retraite à 68 ans plusieurs années plus tôt que prévu dans le cadre d’une tentative de “gros bazooka” visant à lever des milliards pour le Trésor, a-t-on rapporté.

En vertu de la législation actuelle, l’âge de la retraite devrait passer à 67 ans dans quatre à six ans, puis à 68 ans d’ici 2046, bien que le plan annoncé par le gouvernement prévoit que cela se produise d’ici 2039.

Mais on prétend que les ministres et responsables concernés de chacun des trois gouvernements conservateurs de cette année dirigés par Boris Johnson, Liz Truss et maintenant Rishi Sunak ont ​​été enclins à avancer encore cette date.

Une date du milieu des années 2030 est désormais largement privilégiée, les ministres souhaitant laisser un écart d’au moins une décennie entre la législation pour la politique et son entrée en action, le Le télégraphe du jour rapporté, citant plusieurs responsables gouvernementaux actuels et anciens.

Même le relèvement de l’âge de la retraite un an plus tôt que prévu pourrait rapporter plus de 9 milliards de livres sterling au Trésor, avec quelque 8 milliards de livres économisés en paiements de pension et 1,3 milliard de livres supplémentaires prélevés en impôts sur les revenus supplémentaires, a déclaré le cabinet de conseil en pensions LCP au journal.

Il a également été affirmé que Mme Truss pensait que cette décision était une “solution miracle” et avait initialement l’intention de l’inclure dans son mini-budget désastreux, ainsi que celui du chancelier de l’époque, Kwasi Kwarteng, qui a depuis déclenché l’alarme au sein du gouvernement quant à la nécessité de rassurer les investisseurs. la responsabilité budgétaire du Royaume-Uni.

Alors que le Parti conservateur s’est attaqué à la question au cours de la dernière décennie, on rapporte que Whitehall croit que le fait de lier automatiquement les changements de l’âge de la retraite à l’espérance de vie pourrait aider à dépolitiser la question.

«Le gouvernement est tenu par la loi de revoir régulièrement l’âge de la retraite de l’État et la deuxième révision de l’âge de la retraite de l’État envisage actuellement, sur la base d’un large éventail de preuves, y compris les dernières données sur l’espérance de vie et deux rapports indépendants, si les règles concernant l’âge de la retraite de l’État restent approprié », a déclaré un porte-parole du ministère du Travail et des Pensions.

“La revue sera publiée au début de 2023”, ont-ils déclaré, soulignant en réponse à la Télégraphe rapportent qu'”aucune décision n’a été prise sur les modifications de l’âge légal de la retraite”.

Sir Steve Webb, le secrétaire aux retraites de l’ère David Cameron, qui est maintenant associé au LCP, a déclaré au journal qu ‘«il est tentant pour le Trésor de considérer l’augmentation de l’âge de la retraite comme de l’argent facile».

“Mais un calendrier agressif d’augmentation de l’âge de la retraite n’est tout simplement pas justifiable sur la base des dernières données sur l’espérance de vie”, a-t-il déclaré. “Les améliorations de l’espérance de vie, qui étaient attendues lors du dernier examen de cette question, ne se sont tout simplement pas matérialisées.”

Il a averti que le relèvement de l’âge de la retraite pourrait obliger des milliers de personnes supplémentaires, en raison d’une mauvaise santé, à se tourner vers les prestations au cours des dernières années de leur vie active.

“Dans certaines régions les plus défavorisées du pays, il est courant que les gens soient en mauvaise santé une décennie avant l’âge actuel de la retraite”, a déclaré Sir Steve. “Avant que l’âge de la retraite ne soit à nouveau relevé, il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre les vastes inégalités à travers le pays en matière de santé et d’espérance de vie.”