L’âge du géant anglais de Cerne Abbas a été confirmé, remonte à la période saxonne

Outre le Stonehenge et ses mystérieuses landes, l’Angleterre abrite également le géant de Cerne, la grande silhouette d’un homme nu sur une colline de craie. Et maintenant, il semble que les scientifiques aient enfin compris comment l’homme de 180 pieds de haut a été dessiné sur les vastes champs du Dorset rural. Une équipe d’archéologues s’est réunie pour dénicher les origines de la sculpture géante. Ils ont effectué une analyse des sédiments qui a aidé à découvrir quand le géant a été réellement gravé sur les champs des collines anglaises. Eh bien, il semble que cela ait été fait à la fin de la période saxonne. L’analyse a été financée conjointement par le National Trust, l’Université du Gloucestershire, Allen Environmental Archaeology et le Pratt Bequest, les archéologues du National Trust. Selon un communiqué de presse de l’Université du Gloucestershire, le matériau prélevé dans la couche la plus profonde de la sculpture a donné une plage de dates de 700 à 1100 après JC, ce qui suggère que le géant a été fabriqué pour la première fois par la fin des Saxons.

S’adressant à l’Université du Gloucestershire, l’archéologue principal du National Trust, Martin Papworth, a déclaré que l’archéologie sur le flanc de la colline était étonnamment profonde et que leurs études ont montré comment les gens ont attiré le géant depuis sa découverte. Les archéologues ont trouvé l’échantillon le plus profond de ses coudes et de ses pieds qui indiquait que la sculpture n’aurait pas pu être réalisée avant 700 après JC. Martin a déclaré que cela exclut les théories selon lesquelles le géant est d’origine préhistorique ou romaine.

En étudiant des documents historiques simultanés écrits à la même époque et plus tard, les scientifiques ont également découvert que le géant avait été ignoré et oublié pendant une brève période de l’histoire avant d’être redécouvert.

Martin postule que le géant de Cerne a peut-être été créé très tôt à la fin de la période saxonne, mais qu’il a ensuite été recouvert de gazon et a été oublié. Cependant, à un moment donné, en basse lumière du soleil, les gens ont vu cette silhouette sur la colline et ont décidé de le déterrer à nouveau. Il a dit que cela expliquerait pourquoi il n’apparaît pas dans les registres de l’abbaye ou dans les relevés Tudor au XVIIe siècle.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici