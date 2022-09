L’âge d’or de la mondialisation est terminé : Lawrence Wong de Singapour

“L’âge d’or de la mondialisation que nous avons connu au cours des 30 dernières années depuis la fin de la guerre froide est clairement terminé et nous entrons dans une nouvelle ère, une nouvelle ère qui sera marquée par une plus grande contestation géopolitique”, a déclaré le vice-Premier ministre de Singapour. et le ministre des Finances Lawrence Wong.

Bien que les pays ne se soient pas complètement repliés sur le protectionnisme, les entreprises sont de plus en plus influencées par les tensions géopolitiques, a déclaré Wong lors d’un dialogue à la Forbes Global CEO Conference à Singapour lundi soir, faisant spécifiquement référence aux relations tendues entre les États-Unis et la Chine.

Wong a toutefois déclaré que Singapour et le reste de l’ASEAN souhaitaient une relation équilibrée avec les États-Unis et la Chine et préféraient que les deux pays s’engagent dans la région “sur leurs propres mérites” plutôt qu’à travers le prisme d’une relation américano-chinoise.

“Là où la logique était auparavant, les pays n’ont pas besoin d’être amis pour faire des affaires les uns avec les autres. En fait, l’espoir était que plus nous commerçons et investissons les uns dans les autres, nous atténuerons la rivalité géopolitique”, a déclaré Wong.

“Vous vous souvenez de la théorie de McDonald’s selon laquelle là où nous avons des McDonald’s partout, il n’y aura pas de guerre ? Eh bien, c’était l’histoire et la fin de l’histoire.”