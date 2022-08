L’âge des reptiles stimulé par le changement climatique, selon des chercheurs de Harvard

Un groupe de chercheurs de Harvard a découvert que l’ère des reptiles, une période d’évolution rapide des espèces de reptiles, a été précipitée par 60 millions d’années de changement climatique et de réchauffement climatique.

Chercheurs du Département de biologie de l’organisme et de l’évolution et du Musée de zoologie comparée de l’Université de Harvard a publié une étude dans la revue Sciences Advances le 19 août qui a révélé que l’ère des reptiles a commencé en relation avec l’augmentation des températures mondiales stimulée par une série de changements climatiques entre les périodes du Permien et du Trias.

Tiago Simões/Harvard



Les synapsides, les ancêtres des mammifères, étaient les vertébrés terrestres dominants de la période permienne. Auparavant, la plupart des paléontologues avaient attribué l’explosion de la diversité des reptiles au Trias (il y a 252 à 200 millions d’années) aux extinctions massives du Permien (il y a 298 à 252 millions d’années) qui ont anéanti de nombreuses espèces de synapsides concurrentes, donnant aux reptiliens la les ressources et les habitats nécessaires pour en faire le groupe dominant de vertébrés terrestres.

Mais la nouvelle étude conteste cette affirmation.

“Nos résultats révèlent que les périodes de changements climatiques rapides et de réchauffement climatique sont associées à des taux exceptionnellement élevés de changements anatomiques dans la plupart des groupes de reptiles à mesure qu’ils s’adaptent aux nouvelles conditions environnementales”, a déclaré Stephanie E. Pierce, auteure principale et professeure à Harvard. “Ce processus a commencé bien avant l’extinction du Permien-Trias, depuis au moins 270 millions d’années, ce qui indique que la diversification des plans corporels des reptiles n’a pas été déclenchée par l’événement d’extinction PT comme on le pensait auparavant, mais a en fait commencé des dizaines de millions d’années avant cela. .”

Les chercheurs peuvent utiliser ces découvertes d’extinctions massives induites par le changement climatique du passé géologique pour comprendre les impacts modernes du changement climatique et du réchauffement climatique sur l’évolution des organismes, ont déclaré les chercheurs. Les études précédentes sur l’impact du changement climatique sur les espèces se sont principalement concentrées sur l’impact sur les espèces marines et ont laissé de côté les vertébrés terrestres en raison du manque de données. Les études en cours peuvent nous aider à comprendre l’avenir de l’évolution reptilienne.

