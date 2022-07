L’âge de Biden devient un “problème” pour la Maison Blanche – NYT

Le plus ancien dirigeant américain de tous les temps “teste les limites” de la présidence, rapporte le New York Times, citant des responsables de la Maison Blanche

L’âge du président Joe Biden devient de plus en plus un problème pour la Maison Blanche, a rapporté samedi le New York Times (NYT), citant une foule de responsables anonymes, qui ont admis que le dirigeant américain “niveau d’énergie” n’est plus ce qu’il était autrefois et ils “faites attention tranquillement” pour lui.

L’âge du président affecte déjà sa routine, admet le NYT, ajoutant qu’il a notamment incité la Maison Blanche à modifier son programme de voyages à l’étranger. Biden, qui est sur le point de commencer son voyage de quatre jours au Moyen-Orient la semaine prochaine, devait initialement le faire juste après son voyage en Europe le mois dernier. Pourtant, l’effort aurait été jugé “fou” pour l’homme de 79 ans, comme l’a dit un responsable anonyme dans une conversation avec le NYT.

Une douzaine de hauts responsables américains actuels et anciens ont insisté auprès du président “resté intellectuellement engagé” tout au long de sa présidence alors qu’il demandait “questions intelligentes lors des réunions”, griller ses collaborateurs sur divers points de discussion et réécrire ses discours “jusqu’à la dernière minute” a écrit le correspondant en chef du NYT à la Maison Blanche, Peter Baker.

Lire la suite La note de Biden atteint un niveau record

Pourtant, les responsables ont également admis qu’ils étaient “tranquillement” veiller sur lui en cas de problèmes éventuels. La liste des incidents potentiels préoccupants incluait le président pouvant trébucher sur un fil ou trébucher sur des mots lors de discours publics. Les responsables de la Maison Blanche “retenir leur souffle pour voir s’il arrive à la fin sans une gaffe,” NYT a rapporté.

L’administration de Biden a également admis avoir essayé de “gardien” ses week-ends dans le Delaware “autant que possible,” ajoutant qu’il est surtout un “président cinq ou cinq jours et demi par semaine”, même s’il peut s’appeler “à toute heure” si le besoin s’en fait sentir. Au niveau officiel, cependant, la Maison Blanche insiste sur le fait que Biden reste un commandant en chef de sept jours.

“Le président Biden travaille tous les jours et parce que les chefs de la direction peuvent exercer leurs fonctions de n’importe où dans le monde”, Andrew Bates, un attaché de presse adjoint, a déclaré, commentant l’article du NYT. Plus tôt, Biden a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait l’intention de briguer un deuxième mandat dans deux ans. En juin, la Maison Blanche confirmé que Biden prévoit “pour courir en 2024.”

Une telle perspective a poussé certains anciens responsables américains et spécialistes du vieillissement à faire part de leurs inquiétudes. David Gergen, l’un des principaux conseillers de quatre présidents – Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan et Bill Clinton – qui a lui-même récemment eu 80 ans, a appelé de tels plans “inapproprié.”

Lire la suite Un sondage dresse une sombre prédiction pour la réélection de Biden – The Hill

S. Jay Olshansky, spécialiste de la longévité à l’Université de l’Illinois à Chicago, a fait valoir que, bien que l’âge de Biden lui-même ne devrait être un problème pour personne, la bonne question serait de savoir s’il pouvait le maintenir à 86 ans. “Les choses tournent mal à mesure que nous vieillissons et les risques augmentent à mesure que nous vieillissons”, il a dit NYT.

Biden, 79 ans, est devenu le président le plus âgé des États-Unis puisqu’il a déjà un an de plus que Roland Reagan à la fin de son deuxième mandat.

Selon le NYT, cela signifierait effectivement que Biden demanderait aux Américains en 2024 d’élire un homme, qui aurait 86 ans à la fin de son mandat. Une enquête menée fin juin par le Harvard CAPS-Harris Poll a montré qu’environ 64% des électeurs pensent qu’il est déjà trop vieux pour être président et plus de 70% s’opposeraient à ce qu’il se présente pour un second mandat.