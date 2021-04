Malgré une lutte difficile contre la pandémie de Covid-19, l’Union européenne atteindra son rythme économique plus tard cette année, a déclaré vendredi à CNBC la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.

De multiples parties de la zone euro ont été touchées par une nouvelle vague de cas de coronavirus, ce qui a conduit les responsables à instituer une autre série de fermetures au moment même où d’autres économies développées cherchent à accélérer.

Tout en reconnaissant que les verrouillages réduisent la croissance, Mme Lagarde a déclaré qu’elle était optimiste que les choses vont s’améliorer.

« La lumière est au bout du tunnel », a déclaré Lagarde à Sara Eisen de CNBC sur « Closing Bell ». « Nous pouvons le voir. Ce n’est pas encore à portée de main. Nous avons encore quelques manches à faire. »

Elle a ajouté que dans la seconde moitié de l’année « ce sera [a] une récupération qui se déroulera rapidement, en fait. «

Le dernier Projections du Fonds monétaire international voir la croissance de l’UE s’établir à 4,4% en 2021, à peu près au même rythme que la moyenne des économies avancées, mais bien en deçà de l’estimation de 6,4% pour les États-Unis.Cela sort une année où le PIB de l’UE s’est contracté à un rythme de 6,6% contre -3,5 % aux Etats-Unis

Les États-Unis ont eu beaucoup plus de succès avec le déploiement de leurs vaccins, et le Congrès a été considérablement plus agressif avec un soutien fiscal sous la forme de plus de 5 billions de dollars de mesures de relance, avec un programme d’infrastructure massif à venir.

La BCE et la Réserve fédérale américaine ont fourni un soutien monétaire important sous la forme de taux d’intérêt très bas et de milliers de milliards d’achats d’actifs.

En fait, il y a eu des craintes que les mesures politiques aux États-Unis pourraient pousser l’inflation à des niveaux indésirables, et Mme Lagarde a déclaré qu’elle s’attend à ce que la Fed atteigne ses propres objectifs d’inflation avant la BCE.

« Nous sommes dans une situation complètement différente », a déclaré Lagarde. « Vous savez, les États-Unis vont probablement atteindre leurs objectifs d’inflation assez rapidement. Nous en sommes très loin. »

Elle a ajouté que la propre approche de la politique monétaire de la BCE se caractérise par « une flexibilité totale. Flexibilité dans le temps, entre les classes d’actifs, entre les pays, et nous avons décidé quand il était nécessaire de l’étendre et de l’étendre, nous l’avons fait deux fois ».

« S’il est nécessaire de le refaire, nous le referons », a-t-elle ajouté. « S’il est nécessaire de dépenser plus que ce qui a été identifié, nous le ferons. Si nous pouvons dépenser moins parce que la situation s’améliore rapidement, nous le ferons aussi. Nous utiliserons donc la flexibilité à tous égards. »

Alors que la région a pris du retard dans les vaccinations, Lagarde a dit qu’elle espérait que cela changera. Selon Our World in Data, 14% seulement des personnes vivant dans l’UE ont reçu au moins une dose, contre 33,5% aux États-Unis.

Lagarde a déclaré qu’il y avait une volonté « très forte » de porter ce nombre à 70% d’ici l’été.