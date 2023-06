Lagarde dit que l’inflation est encore trop élevée dans la zone euro et ne peut pas encore crier victoire

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré mardi que l’inflation était encore trop élevée et qu’il était encore trop tôt pour que son organisation proclame la victoire sur la hausse des prix à la consommation.

S’exprimant lors de l’événement de la banque centrale de Sintra au Portugal, elle a déclaré: « L’inflation dans la zone euro est trop élevée et devrait le rester trop longtemps. Mais la nature du défi de l’inflation dans la zone euro est en train de changer. »

« Cette persistance est due au fait que l’inflation progresse dans l’économie par phases, alors que différents agents économiques tentent de se répercuter les coûts les uns sur les autres », a-t-elle ajouté.

L’inflation globale en mai s’est établie à 6,1 % pour la région, contre 7 % en avril. Mais l’objectif de la BCE est de ramener l’inflation à 2 %.

La zone euro a fait face à des taux d’inflation plus élevés principalement à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a fait grimper les coûts de l’énergie dans tout le bloc. Cependant, ceux-ci se sont dissipés ces derniers mois et les plus fortes hausses de prix ont plutôt concerné les produits alimentaires.

« Nous avons fait des progrès significatifs mais, face à un processus d’inflation plus persistant, nous ne pouvons pas faiblir et nous ne pouvons pas encore déclarer victoire », a-t-elle ajouté.

La BCE a relevé ses taux depuis juillet 2022 pour un montant de 400 points de base jusqu’à présent. Les acteurs du marché ont prévu une nouvelle hausse des taux le mois prochain et envisagent une autre décision pour septembre.