Laganja Estranja de RuPaul’s Drag Race, 32 ans, se présente comme trans et dit « Je ne vais plus vivre ma vie dans la peur »

La star de la course de dragsters de RUPAUL, Laganja Estranja, est devenue transgenre.

Le joueur de 32 ans a déclaré: « Je ne vais plus vivre ma vie dans la peur. »

Laganja est devenue une femme trans

Elle a dit qu'elle « ne va pas vivre sa vie dans la peur »

La star de télé-réalité est devenue célèbre en participant à RuPaul's Drag Race

Elle a annoncé la nouvelle en parlant à Divertissement hebdomadaire, partageant: « Il y a tellement d’autres femmes autour de moi qui m’ont inspiré à me manifester aujourd’hui, et c’est à cause de leur combat et de leur lutte que je peux vraiment faire ça et dire que je suis nerveuse, mais je n’ai pas peur.

« Je ne vais plus vivre ma vie dans la peur. »

Laganja a expliqué qu’après « s’être présentée comme une femme au cours des 10 dernières années » en tant qu’interprète de drag, elle a commencé à accepter son identité tout en se produisant d’une manière qui « la rendait plus explicable pour les masses ».

Cependant, ce n’est qu’en 2021 qu’elle a commencé à vivre en tant que femme.

Elle a admis être « nerveuse » mais « pas effrayée »

Laganja a déclaré qu'elle voulait « pouvoir l'exprimer à tout moment »

Elle a déclaré au point de vente: «Je veux pouvoir l’exprimer à tout moment.

« Je viens de me faire couper les cheveux – une coupe très féminine – et en une semaine déjà, ma vie a changé. Je suis capable de sortir de scène et de me démaquiller tout en voyant une belle femme dans le miroir. C’est puissant.

Laganja est devenu célèbre en participant à la saison 6 de Course de dragsters de RuPaul en 2014, où elle est devenue une favorite des fans pour sa personnalité flamboyante.

La native du Texas a révélé qu’elle était sortie avec sa famille « incroyablement favorable » il y a à peine une semaine.

Cependant, elle s’est « confortablement et pleinement engagée » envers qui elle est en tant que femme trans parmi son entourage au cours de l’année écoulée après avoir parlé à ses amis le jour de son anniversaire en 2020.

Elle est sortie dans sa famille il y a tout juste une semaine

Pourtant, ses amis le savent depuis son anniversaire en 2020

En parlant à EW, Laganja a également parlé de sa transformation physique et a partagé qu’elle voulait se concentrer sur son coming out avant de commencer le processus d’hormonothérapie.

Partageant que les changements physiques « viendront », elle a ajouté : « Le glamour ne fait pas de vous une femme ; ça fait de toi une femme pour les gens dehors, dans le monde…. le genre est performatif, et ce que nous portons est une extension de ce que nous ressentons à l’intérieur.

« C’est la vraie vérité ici : une fois que ce sera publié et que les gens le sauront, je serai plus libre d’explorer ce que cela signifie d’être une femme à l’intérieur. La partie habillage ? J’ai compris, mais ce n’est pas ce qui fait de toi une femme.

Elle a participé à l'émission de téléréalité en 2014





La star de télé-réalité a expliqué qu’il lui avait fallu un certain temps pour accepter son statut de femme trans, déclarant : « Les gens pensent que lorsque vous êtes trans, vous avez recherché être une fille toute ta vie; oui c’est en partie vrai [for me], mais c’est aussi vrai que j’ai voulu être un homme toute ma vie pour m’intégrer à ce que la société considère comme normal.

« Mais, ce n’est pas ma vérité, et j’ose assumer cela. J’ai essayé d’être un homme et d’être entre les deux et non binaire. La vérité est que je suis une entité féminine et je peux vivre cette vie.

Elle a également parlé de ses plans de transformation