Lagaan fête ses 20 ans : Aamir Khan se souvient du moment où son ancienne épouse Reena et le réalisateur Ashutosh Gowariker se disputaient des scènes ! | Films Actualités

New Delhi : Cela fait 20 ans que le magnum opus Lagaan est sorti et a créé des vagues parmi les fans et les critiques. Le film d’Ashutosh Gowariker a marqué les débuts d’Aamir Khan en tant que producteur.

Tout en marchant dans le passé, Aamir lors d’une conversation virtuelle avec un groupe de journalistes pour célébrer le 20e anniversaire de Lagaan a partagé qu’il savait qu’il avait relevé un énorme défi en réalisant le film.

Comme l’acteur a décidé de tourner le film en une seule fois et cela aussi avec un son synchronisé.

Il a également partagé que ses amis de l’industrie, dont Karan Johar et Aditya Chopra, l’avaient mis en garde à plusieurs reprises et lui avaient demandé de changer d’avis car tourner le film sur un seul horaire aurait un impact pire car cela pourrait retarder le film et se révélera. être un énorme gâchis.

Mais après leur avoir prouvé le contraire, Aamir était heureux de partager que depuis lors, il a toujours tourné ses films de la même manière et même d’autres ont commencé à suivre son modèle.

Partageant l’une des scènes du film, il a dit qu’Ashutosh et son ex-femme Reena n’étaient jamais sur la même longueur d’onde et finiraient toujours par se quereller pour quelque chose ou autre et qu’il agirait en tant que médiateur entre eux.

Rappelant l’un des incidents, il a partagé : « Donc, ce jour-là, nous avons dû tourner la scène où l’équipe s’entraîne et où des gens d’autres villages sont venus la regarder. Ashutosh avait donné une exigence d’environ 500 personnes. Au matin, Ashutosh s’est rendu compte que 500 personnes n’étaient pas assez. Alors il a dit à Reena: « Ce n’est pas assez, j’aurais besoin de plus de gens. »

Reena m’a dit : ‘Maintenant, au dernier moment, comment vais-je avoir plus de monde ? Vous avez demandé 500 personnes et je l’ai eu. Maintenant, tu tire.’

«Alors Ashutosh est venu me voir et m’a dit:« Aamir, je pense que le nombre de personnes n’est pas suffisant. Que devrions nous faire?’ Et Reena était comme ‘Je ne veux rien entendre, vous ne pouvez pas tous annuler le tournage. Vous devez tirer. J’ai aussi trouvé qu’il n’y avait pas assez de monde. J’ai dit que nous devions annuler le tournage ce jour-là. On m’a tellement crié dessus, mais Ashutosh avait raison », se souvient Aamir.

Il a également partagé un conseil selon lequel il faut écouter son instinct et s’en tenir à sa vision. Il a dit que s’il avait tourné la scène avec seulement 500 personnes, cela n’aurait pas connu un tel succès.

Il a également partagé son bonheur et sa déception de ne pas avoir obtenu d’Oscar pour Lagaan.

Décrivant son expérience, il a partagé que Lagaan avait été nominé pour les Oscars 2002 et que c’était un sentiment formidable pour chaque Indien. Mais les fans ont été déçus lorsque le film n’a pas pu remporter le prix. Il a dit qu’il était heureux que le film soit au moins arrivé jusqu’à la nomination car cela montre que le film a été aimé par un grand nombre de personnes du comité des langues étrangères et c’est pourquoi il a atteint la cinquième position.

Le film mettait également en vedette Gracy Singh, Rachel Shelley, Paul Blackthorne, Suhasini Mulay, Kulbhushan Kharbanda, Rajendra Gupta, Raghubir Yadav, Rajesh Vivek, Raj Zutshi, Pradeep Rawat, Akhilendra Mishra et Daya Shankar Pandey, entre autres.